La fuerte advertencia de Alfaro a sus jugadores a horas de su debut en Paraguay: “Hay que…”

Este viernes desde las 20.30, la Selección de Paraguay visitará a Uruguay por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 con la imperiosa necesidad de sumar puntos y así acomodarse en la tabla de posiciones. Con la victoria de Bolivia el jueves ante Venezuela, el conjunto guaraní quedó octavo (clasifican los primeros seis y el séptimo va a repechaje internacional) con 5 puntos producto de una victoria, dos empates y tres derrotas, habiendo convertido apenas un solo gol en seis partidos jugados.

Hace ya unos cuantos años que la Albirroja se encuentra en un muy profundo bache futbolístico. Desde su gran actuación en Sudáfrica 2010 llegando a cuartos de final (su mejor participación histórica en Mundiales) y el subcampeonato de América en 2011, no volvió a clasificar a ningún otro Mundial ni a tener actuaciones destacables en copas. Hoy todas las esperanzas están puestas en su nuevo entrenador, Gustavo Alfaro, que brindó una conferencia de prensa en la previa a su debut y lanzó una contundente definición sobre el juego que pretende desplegar: "El arco en cero es clave".

Mirá el video

Para ilustrar su punto, rememoró su reciente experiencia a cargo de la Selección ecuatoriana: "Un día estaba dirigiendo a Ecuador... El equipo era uno de los que más índice tenía en eficacia en ofensiva, un promedio de gol muy alto. Pero no podíamos mantener el arco en cero, no había manera", comenzó a contar. "Yo les dije a los jugadores: 'Mejoremos el retroceso defensivo, el arco en cero nos lleva a la Copa del Mundo'. Cuando lo dije, en Ecuador me querían matar. De los ocho siguientes partidos, el equipo mantuvo seis arcos en cero. ¿Cómo terminó la historia? Yendo a la Copa del Mundo", remató.

En ese sentido, fue contundente con su afirmación: "El arco en cero es una necesidad. No es porque uno sea defensivo o porque juegue en condición de visitante. El arco en cero también hay que mantenerlo de local. Para mí hay que defender con calidad, no con cantidad. Eso lo tenemos que hacer por convicción y no significa que uno no tenga ambiciones ofensivas", explicó, dejando en claro cómo pretende que compita Paraguay.

"Para ser ofensivo, lo primero que hay que trabajar es la disciplina defensiva. Si uno no defiende bien no va a recuperar la pelota. Si no recuperamos la pelota no podemos jugar, y para recuperar la pelota tenemos que correr todos, hay que tener y trabajar en concepto defensivo", agregó Alfaro a continuación, revelando lo que le dijo a sus jugadores en el vestuario a modo de advertencia. ¿Le servirá esta estrategia en las Eliminatorias más difíciles del mundo?