Con un video especial, San Lorenzo presentó a Muniain como refuerzo: "De eso me encargo yo"

Iker Muniain firmó oficialmente su contrato con San Lorenzo hasta diciembre de 2025, tras una reunión que mantuvo con la Comisión Directiva encabezada por el presidente Marcelo Moretti. El exjugador del Athletic Bilbao se pondrá a punto desde lo físico este fin de semana, con un preparador, y se sumará al resto del plantel a las prácticas para el encuentro del sábado 14 de septiembre ante Vélez por la Liga Profesional.

Con revisión médica realizada en su llegada a Argentina, el español solo necesitaba una firma para transformarse en jugador azulgrana después de varias idas y vueltas por su acuerdo contractual. El último capitán que levantó la Copa del Rey de España se convertirá en el trigésimo tercer jugador europeo que jugará en el fútbol argentino. El último fue el italiano Daniele De Rossi, quien llegó desde la Roma a Boca en 2019.

Mirá el video

Tras quince años ininterrumpidos vistiendo la camiseta del Athletic Club de Bilbao, Iker Muniain decidió dejar la institución vasca y buscar un nuevo destino en los últimos años de su carrera. En un principio, parecía que River iba a quedarse con sus servicios, pero terminó siendo San Lorenzo quien acordó la llegada del futbolista de 31 años.

Mediante dos videos publicados en sus canales oficiales de comunicación, el Ciclón presentó oficialmente a su flamante refuerzo el día del cierre del mercado de pases del fútbol argentino. Allí el Cuervo hizo referencia a Isidro Lángara, un histórico referente de la historia del club que llegó en 1939 a Argentina y brilló en la institución hasta 1943.

En su narración, Muniain traza un paralelismo con su compatriota: “Vasco, llevo poco tiempo aquí, en Argentina, pero te cuento que me hablaron de tí. Me dijeron que viniste huyendo de la guerra, que dejaste a tu familia, que estabas solo, que no te conocía nadie. Me contaron que al bajar del avión te dijeron: ‘Dale que entrás’. Y en el debut metiste cuatro goles. Escuché que te aplaudían hombres de traje y corbata, que hacías crujir los tablones y que ibas a meter 110 goles en total. Así empezaste a construir tu leyenda. Sé que Boedo fue tierra de vascos y de sus tambos, hace ya mucho tiempo. Y que Boedo siempre será tu hogar. El tiempo pasó. Ya no estás solo. No huís de nada. No eres desconocido. Ahora descansas en la historia del Ciclón. Y entendí por ahí que a los vascos nos quedan historias pendientes, pero de eso me encargo yo”.