La sorpresa del plantel de la Selección para Di María y su discurso de despedida: “Ahora soy un hincha más”

Ángel Di María fue homenajeado en el estadio Monumental, en la previa al compromiso de la Selección argentina ante Chile en el marco de las Eliminatorias para el Mundial 2026. El tan esperado momento (y a la vez no deseado por el deseo de ver al 11 un tiempo más) se produjo este jueves, con la ausencia de Lionel Messi pero ante la mirada atenta de todo el resto del plantel.

Al futbolista le mostraron un video en el que su hija mía le leyó una emotiva carta que lo emocionó hasta las lágrimas y tras un canto en vivo de Abel Pintos, el plantel completo de la Selección argentina salió para decir presente durante el acto.

Mirá el video

Al video también se sumó Lionel Messi, que no quiso estar ausente y le dejó unas sentidas palabras: "Este homenaje tan merecido que tenes por todo lo que nos diste, a nivel personal nos dijimos todo lo que teníamos para decirnos. Tuvimos la suerte de compartir un año juntos. Quién iba a decir todo lo que pasamos en la Selección, todo lo vivido. Más allá de todo lo que nos tocó pasar, terminamos campeones de todo. Disfruta porque te lo mereces, te vamos a extrañar mucho".

El segundo homenaje fue justamente del resto del plantel que salió al campo de juego de una forma particular, con una camiseta con el número 11 y en la espalda una impresión del propio Di María celebrando un gol, junto al lema "Gracias Fide". Luego, participaron de una foto y hasta lo levantaron en andas. Tras el acto, se quedaron a realizar los movimientos pre competitivos.

Luego, el propio futbolista tomó la palabra para agradecer por los gestos. En primer lugar, a los trabajadores de la AFA. "Quiero agradecer a toda la gente que trabaja en la AFA. Fueron 16 años que estuve con ellos, toda mi carrera a su lado. Viví cosas difíciles y al final terminé teniendo tantas alegrías. Son los que siempre estuvieron al lado".

Di María y su gran homenaje en el Monumental. (Foto: Juan Mateo Aberastain / MDZ)

Luego, le dedicó un mensaje a sus viejos compañeros y cuerpos técnicos: "No quiero olvidarme de todos los entrenadores y compañeros que pasaron por acá. Tuve la posibilidad de jugar con varias generaciones, tener grandes jugadores al lado. No tuvimos la suerte de lograr algo. Con los chicos que están hoy pudimos ganar todo pero no quiero olvidarme de todos aquellos que también pasaron, porque me enseñaron a seguir peleándola. Gracias por lo que me enseñaron durante mi carrera".

Luego, llegaría el agradecimiento para el plantel actual. "No quiero olvidarme de todos mis compañeros acá, de los más chicos, de algunos un poquito más viejos que se hacen los jóvenes. Me dieron la posibilidad de ganar todo lo que gané en el último tiempo. Gracias a ellos es que hoy me estoy yendo de esta manera, con este homenaje y el cariño. Agradecerles eternamente a todos y al cuerpo técnico, médico y a todo el staff. Ahora soy un hincha más alentando ahí arriba con mi familia. Voy a seguir estando en Copas Américas y Mundiales apoyándolos. Seguramente vamos a seguir por este camino, porque tienen mucho huevo para seguir así", les dijo.

Por último, Di María dejó emotivos agradecimientos para con su familia que se encontraba en la tribuna, y en especial para su esposa y sus hijas que lo acompañaban en le verde césped. "Agradecerles eternamente por acompañarme. Esta es la última copa que ganando juntos con esta camiseta. Les agradezco en el alma y ahora a seguir estando del lado de ustedes (señalando a la gente), apoyando a todos ellos", cerró su discurso.