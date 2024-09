La advertencia del Chicho Serna para Merlos, el árbitro designado para Boca-Talleres: "Que no se nos olvide que..."

En la previa al duelo de este sábado entre Boca Juniors y Talleres de Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina, se despertó mucha polémica a partir de la designación de Andrés Merlos como juez principal. A muchos hinchas xeneizes les vino a la mente el recuerdo del Superclásico que dirigió en 2023 en el que River venció 2-0 en la Bombonera y en el que se tomaron varias decisiones que generaron muchas discusiones.

A esto mismo se refirió este martes Mauricio Serna: "Hubo un cabezazo, una jugada disputada arriba a Weigandt y después de eso no sé si hay muchos pases y es gol de ellos. Nunca vieron si era una falta sancionable para anular", rememoró en conversación con TNT Sports. "Después el gol anulado a Cavani, donde fue muy claro que no existió offside", agregó a continuación.

También se volvieron a traer a colación las imágenes que se habían filtrado del colegiado con ropa del conjunto millonario, lo que revelaba sus simpatías futbolísticas: "En la previa (del Boca-River), salieron muchas fotos. Por costumbre, saludé a los árbitros y no le manifesté nada acerca de la foto. En el gusto personal, no me meto y lo que quiero es que sea lo mejor posible en cuanto al arbitraje", contó el exjugador y actual integrante del Consejo de Fútbol.

"Después de eso, no le tocó a Merlos dirigirnos de nuevo, esperemos que esté a la altura. Es una instancia muy importante para nosotros y seguramente para Talleres, que corresponda a la importancia de un juego que defina muchas cosas", expresó el Chicho, pensando ya en el encuentro del sábado.

En ese sentido, se detuvo en un detalle particular del reglamento de la Copa Argentina que le genera preocupación y le lanzó una advertencia final a Merlos: "Que no se nos olvide que no hay VAR. Entonces, me parece más complejo aún", concluyó Serna, dejando el ambiente de la previa aún más picante de lo que ya estaba.