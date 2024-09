Por qué hay malestar en Boca por el árbitro designado para el cruce con Talleres

Boca Juniors enfrentará a Talleres en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina en el Malvinas Argentinas de Mendoza como escenario, este sábado desde las 20. De esa provincia también es oriundo el árbitro designado, Andrés Merlos, de un muy amargo antecedente para el equipo xeneize, con polémica incluida.

El mal recuerdo se remonta a octubre de 2023, cuando Boca, por entonces dirigido por Jorge Almirón, perdieron como local en la Bombonera ante el River de Demichelis, que se lo llevó por 2 a 0 con goles Salomón Rondón y Enzo Díaz. Ese día hubo polémicas arbitrales, primero por la falta que el Xeneize reclamó en la previa al gol de Rondón y luego por un gol anulado a Cavani, por un offside milimétrico.

Andrés Merlos. (Foto: archivo)

Sin embargo, más aún que esas polémicas arbitrales, lo que molestó en el mundo Boca ocurrió en la previa al partido, cuando se viralizaron imágenes de Merlos con un pantalón corto de River.

Ninguno decidió quedarse afuera de la polémica y hasta el actual presidente de la institución, Juan Román Riquelme, se manifestó en aquella ocasión: "Fue raro que a Merlos lo hayan dejado dirigir el clásico. Si aparece cuatro días antes con la camiseta del otro club, es raro".

Leyenda

Sin embargo, por aquel entonces Merlos le brindó una entrevista al Diario Olé para aclarar la situación: "Son fotos que mucha gente consumió pero que las originales no las tiene nadie. Son dos fotos, una en la Antártida y otra en EE.UU, y las dos están trucadas".

Lo cierto es que desde ese momento Merlos nunca había sido asignado a Boca hasta esta semana, en el que lo designaron para dirigir por Copa Argentina, y las quejas se reflotaron. Ahora, quien se refirió a la designación fue el Chicho Serna, quien señaló: "Me acuerdo de su arbitraje en La Bombonera frente a River. En la previa ya salieron fotos que decían mucho. No me inquieta, porque cada uno es hincha de quien quiera, siempre y cuando en la cancha lo hagan como corresponda".

Sin embargo, le deseó un buen partido: "Lo que quiero y deseamos es que sea lo mejor posible en cuanto arbitraje, que tenga el comportamiento que debe y que es una instancia importante para ambos equipos. Y no nos olvidemos que no hay VAR y es más complejo".