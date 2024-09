Qué dijo Scaloni sobre la capitanía de Argentina ante las ausencias de Messi y Di María

En la previa de la doble fecha de Eliminatorias, en la que la Selección argentina enfrentará este jueves 5 de septiembre a Chile desde las 21 y luego visitará a Colombia el martes 10, hay una gran duda: ¿quién portará la cinta de capitán ante las ausencias de Lionel Messi y Ángel Di María?

Teniendo en cuenta que Nicolás Otamendi sea muy probablemente suplente, se especuló mucho durante los últimos días con algunos nombres como Emiliano Martínez, Rodrigo de Paul y Lautaro Martínez, entre otros. Este miércoles, en conferencia de prensa, Lionel Scaloni fue consultado acerca de este tema, pero la respuesta no fue del todo satisfactoria.

"La elección del capitán se dará en base al equipo que se arme para mañana. Es importante que el jugador que lleve la cinta sea uno con el que el equipo se sienta representado. Tenemos un montón de jugadores que así lo hacen", contestó en primera instancia el director técnico.

En ese sentido, se explayó un poco más, dando a entender que la decisión se tomará a lo largo del día: "Recién hoy vamos a hacer un entrenamiento pensando ya 100% en Chile. En estos días pudimos hacer algo, pero faltaban algunos jugadores. Así que hoy definiremos todo", explicó.

Además, Scaloni se refirió al legado del icónico dorsal número 10 de Messi, pero también recordó a Di María: "Cuando no ha estado Leo, creo que la ha usado Ángel Correa y algunos otros jugadores. Pero eso no es un inconveniente. Sabemos que el 10 todavía tiene dueño, la que no tiene dueño es la 11 ahora mismo. Pero nosotros tenemos una idea de quién la tiene que llevar. Es una camiseta a la que le hemos agarrado mucho cariño", concluyó.