Qué dijo Eduardo Domínguez sobre el rumor que lo vincula a Boca: “En su debido momento hablaremos con…”

Luego de la victoria de Estudiantes de La Plata ante Defensa y Justicia, Eduardo Domínguez se sentó antes los medios y aclaró algunos rumores que lo vinculaban como el posible nuevo director técnico de Boca, justo antes de que Diego Martínez presentara su renuncia tras la derrota frente a Belgrano en Córdoba.

La declaración de Domínguez

El exdefensor fue contundente al afirmar su deseo de continuar en el Pincha, a pesar de que su contrato vence en diciembre: "Tengo contrato hasta fin de año y en su debido momento hablaremos con Marcos (Angeleri), con Sebastián (Verón), para saber cuál es la idea del club, el panorama que se va a abrir, porque se habla de muchas situaciones y no hay nada concreto".

"No me voy a meter en esas cuestiones. Yo voy a venir la semana que viene focalizado acá, estoy muy contento acá, me gusta estar acá y elijo estar acá, no mucho más. Primero, soy un agradecido. Agradecido con la institución, que me da un lugar en el que me puedo desarrollar como entrenador", agregó con firmeza.

En la misma línea, agregó: "En segundo lugar, agradezco a los jugadores por el esfuerzo que hacen constantemente, y creen en lo que buscamos y cómo lo queremos buscar, porque sin los jugadores es muy difícil. Soy agradecido..."

"Yo vengo todos los días a City Bell a trabajar y a dar lo mejor de mí. Tanto Marcos como Sebastián me dejan desarrollarme a la búsqueda de lo que queremos ser como equipo. A veces sale, a veces no sale, pero el apoyo institucional lo siento y es total", finalizó Domínguez, dejando en claro cuál es su prioridad.