El día que Colapinto ganó una carrera de karting con 12 años y dio su primera entrevista

Hoy parece realmente lejano pensar en un joven Franco Colapinto que veía la Fórmula 1 como un sueño “muy difícil”. En un Franco Colapinto que no veía más allá de los kartings y que incluso aún no había incursionado en la Fórmula 4. Pero lo cierto es que aquella época, aunque la rapidez de su ascenso desde su llegada a Williams y a la F1 la hagan parecer de otro siglo, fue muy cerca en el tiempo. En 2015, Sebastian Vettel ya había ganado su tetracampeonato con Red Bull, los argentinos aún sufrían el desenlace del Mundial de Brasil 2014 y Franco Colapinto demostraba, pese a la lógica inexperiencia de un chico de 12 años, su talento para los micrófonos.

En 2013, con 10 años recién cumplidos, Franco Colapinto inició su camino automotor. Fue arriba de un karting y en competencias nacionales y Rotax. Dos años después, ya estaba compitiendo codo a codo por su primer título: el de la categoría prejunior. El pilarense, en el Regional de Kartings del año 2015, logró una victoria en la 10º carrera del año y le concedió a Todo Fierro ¿su primera? entrevista. Fue un 4 de diciembre en el Kartódromo de Buenos Aires, luego de una carrera en la que el actual compañero de Alex Albon terminó en lo más alto del podio por apenas 0,324 segundos. Colapinto, que había partido en la tercera posición, alcanzó la punta de la carrera en la vuelta 4 y la custodió hasta la 17º y última. Eso sí: sus perseguidores terminaron cerca.

La próxima parada de Colapinto será en Austin, Texas, el 20 de octubre. (Foto: archivo)

El tiempo de Franco fue de 14m58s712. Su escolta, Jeremías Olmedo, terminó 0,324 segundos después y Facundo Llenderoso lo hizo 2,965 segundos más tarde. Aquel triunfo colocó a Colapinto en el 2º puesto de un campeonato que terminaría como subcampeón detrás de Olmedo. Tras aquella alegría en su provincia, Colapinto mostró su temprana habilidad para con los micrófonos: “La final fue bastante peleada, tuvimos una clasificación complicada y en la serie pudimos avanzar. En la final largamos desde el tercer puesto por adentro, y pudimos hacer una buen final”, explicó. Este mes, casi una década después, el propio Colapinto reaccionó con emoticones de nostalgia al video que recordaba aquella carrera y que FórmulaArg subió a X.

El chico de 12 años ahondó entonces: “Pudimos pasar a Olmedo y a Llenderoso que teníamos adelante, y después de hacer una carrera a fondo, de a poco fuimos sacando más diferencia, hasta que llegamos a la última vuelta, fijándome a qué distancia lo tenía para asegurarme si se me iba a tirar o no”. Y antes de irse no se olvidó de sus seres queridos: “La verdad que muy contento por la victoria… agradecerle a todo el equipo, al mecánico Eze, y a Martín Acosta, y a todos los chicos del equipo que son unos genios, a toda mi familia que me vino a ver y está acá, y a mis amigos”, declaró, evidenciando la habilidad para comunicar que hoy lo caracteriza y convierte de manera constante sus entrevistas en furor para los fanáticos argentinos.

Colapinto y su revancha en los kartings

Luego de ese subcampeonato en en la categoría prejunior del año 2015, el argentino pudo tomarse revancha y ser campeón en 2016. Fue con una fecha de anticipación y en un fin de semana perfecto, en el que se adjudicó la pole position y la victoria en la carrera del Kartódromo de Zárate. Terminó 1º la doble fecha y gozó de los aplausos y los elogios de su familia en la última vuelta, arriba del auto del equipo Acosta Racing Team que entonces conducía. El 4, 5 y 6 de noviembre de aquel año, Colapinto cerró la temporada del Campeonato Argentino de Kartings en Mar del Plata, pero con la tranquilidad de haber ganado su categoría y relegado a Llenderoso al segundo puesto. ¿Qué siguió luego? Competencias internacionales en 2017, Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018, Fórmula 4, 3, 2… Y lo que hoy lo vuelve el deportista más popular de Argentina: la Fórmula 1. Con todo el impacto que trajo consigo.