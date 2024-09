La tremenda autocrítica de Felipe Contepomi tras la derrota de Los Pumas

Los Pumas no pudieron ante la poderosa Sudáfrica en el cierre del Rugby Championship 2024. Los Springboks fueron superiores de principio a fin y se quedaron con una aplastante victoria por 48-7. De esta manera, los bicampeones del mundo sumaron un nuevo título a sus vitrinas.

Tras el partido Felipe Contepomi, head coach del elenco argentino, enfrentó los micrófonos y lanzó una profunda autocrítica sobre el ingreso y posterior salida de Rodrigo Isgró: "Ahí creo que fue un error mío. Totalmente error mío. Yo no lo preparé a Rodri correctamente para acá. Es un excelente jugador de 15, pero viene de años jugando Seven. Metabólicamente es otro rugby. No podía volver, nos jugaban por su punta y no estaba. Fue una intensidad que le costaba. Es 100% error mío".

La autocrítica de Contepomi

Sobre el trámite del encuentro, expresó: “Fueron muy superiores desde el minuto 1 hasta el minuto 80, duele perder siempre. Lo más difícil es la manera creo que no y en ningún momento fuimos el equipo que supimos ser. Habrá que seguir trabajando, evaluando, aprender. Ser duro con la autocrítica, ver que nos faltó, donde nos faltó, pero buena nada, duele perder”.

“Ellos vinieron a plantear el partido de jugar derecho, te van abollando, así es Sudáfrica. Sabíamos que iba a ser así. Lo que pasa es que desde que empezamos le dimos un line en 30 metros, que es lo que no le querés dar a ellos y bueno ya empezás a hacer un penal, se te empiezan a meter en las 5 yardas, meten try, errores no forzados en sí, que creo que contra estos equipos y así, cuando están acá en su casa, para ganarles se hace muy difícil”, añadió Contepomi.

Para finalizar, el head coach de Los Pumas sentenció: “Después creo que estratégicamente si teníamos alguna chance era sacarle la pelota y creo que la tuvieron el 90% del tiempo ellos. Entonces, podés defender, creo que por momentos lo han hecho muy bien, muy loable, porque la verdad han defendido muy bien, pero contra estos equipos no podés estar todo el tiempo defendiendo”.