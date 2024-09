Los fuertes cambios políticos que tendrá la Liga Mendocina de Fútbol

La Liga Mendocina se prepara para tener un fuerte cambio a nivel político. Luego de un año con varias trabas y fechas de elecciones pospuestas, el máximo ente del fútbol local avizora variantes puertas para adentro con el objetivo de poder levantar vuelo. Por eso, el actual estatuto será modificado y con él aparecerán las nuevas novedades en Garibaldi 83.

El calendario ya tiene fecha para esta variante: el próximo 29 de Octubre habrá una Asamblea para cambiar el estatuto que rige en el presente y se preparará el llamado a elecciones con un nuevo estatuto. Las modificaciones de uno a otro serán varias y hay algunas importantes para resaltar y tener en cuenta.

La lista completa no tendrá más curso y la nueva será una nómina de autoridades integrada por siete personas: Presidente, Vicepresidente primero, Vicepresidente segundo- Secretario y Pro Secretario, Tesorero y Pro Tesorero. El sistema de votación seguirá siendo el mismo, solo quedando habilitados los clubes afiliados y respetando el voto doble a los fundadores. En tanto que la idea que corrió en el algún momento de permitir el sufragio de árbitros, ex jugadores, femenino y fútbol de salón quedará sin efecto.

La Copa Mendoza, un punto positivo.

Aquellos que tengan la intención de sentarse en el sillón de la presidencia que hoy ocupa Sperdutti (no se presentaría nuevamente) deberán ser o haber sido presidentes de algún club local, consejero o asambleísta. Si no tuvieron ese pasado como directivo en algún momento, no tendrán la habilitación de poder pelear por conducir la Liga Mendocina.

A un mes de la aplicación de estos nuevos cambios, el máximo ente del fútbol local se prepara para renovación en formas de conducción. Los que aspiran a tomar los hilos saben que hacen falta cambios grandes y profundos para poder levantar vuelo y otros para seguir implementando que cayeron bien (Copa Mendoza, por ejemplo). Bienvenidos sean.