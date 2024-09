Lo que pasó y lo que vendrá: Los Pumas y ¿el mejor año de su historia?

El rugby argentino es pura euforia porque Los Pumas vencieron 29-28 a Sudáfrica en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero el pasado sábado. El ajustado triunfo ante los bicampeones del mundo colocó a Argentina segundo en la tabla del Rugby Championship, con tres victorias y dos derrotas, y con chances matemáticas de ser campeón de dicho certamen por primera vez en su historia. El desafío de enfrentar a una Sudáfrica, esta vez, con todas sus estrellas y como visitantes y lo que resta del 2024 para consolidar el que puede ser el año más exitoso. Los números que reflejan cómo el entrenador Felipe Contepomi cambió la ofensiva.

Ya se conocen los 28 pumas que viajarán a Nelspruit para disputar mano a mano con los Springboks el Rugby Championship, el sábado a las 12 de Argentina. Serán 16 forwards (sin Marcos Kremer, que salió lesionado sobre el final del encuentro) y 12 backs los que se entrenen de cara a la 6º fecha del torneo, en el Mbombela Stadium, con capacidad para 43.500 personas. Sudáfrica tendrá a las figuras que cuidó la semana pasada (Cheslin Kolbe, Pieter-Steph du Toit, Frans Malherbe, Bongi Mbonambi, Damian de Allende, Willie le Roux) y no viajaron a Argentina y necesita, como mínimo, perder por menos de tres tries ante los de Contepomi para ser campeón. Los pronósticos los favorecen ampliamente, pero nada de eso opaca una actuación histórica de Los Pumas en este Rugby Championship, con récords a mansalva.

Con titulares, Sudáfrica espera por Los Pumas para el desquite en Nelspruit. (Foto: archivo)

Desde su llegada en 2012, jamás cosecharon tan buenos resultados como este año. Ganaron tres partidos por primera vez, ya anotaron 19 tries a falta de una fecha (récord), quebraron 105 tackles (récord), sumaron 14 puntos (récord) y anotaron 67 en un mismo encuentro (récord). Un reflejo de la mano del entrenador en una ofensiva que hace tiempo parecía deficitaria. Desde la llegada de Contepomi este año, Los Pumas se han vuelto más dañinos con pelota en mano, capaces de elaborar buenas jugadas con los backs y ahora se atreven a buscar tries cuando en otro tiempo hubiesen preferido sumar de a tres. Además, en el aspecto defensivo, no retrocedieron ni mucho menos. Ante Sudáfrica en Santiago del Estero, pese al cansancio y la ansiedad, defendieron sin infracción la última secuencia del partido, hasta recuperar la pelota y festejar la victoria. Y mejoraron la indisciplina: no recibieron tarjetas amarillas en cinco fechas, mientras Sudáfrica recibió 7, Nueva Zelanda, 6 y Australia, 4.

El 2024 de Los Pumas, de ensueño

Una derrota ante Francia, una holgada paliza ante Uruguay 79-5 y otra victoria ante los galos en junio no parecían presagiar lo que vendría. Pero ya entonces se vio que el nivel del seleccionado argentino iba en paulatino ascenso. Después, llegó el Rugby Championship y un batacazo en Wellington en la Fecha 1: 38-30 a los All Blacks. Más tarde, tras dos derrotas, cambió la conducción y en Tomás Albornoz Los Pumas hallaron un nuevo gestor de juego que rindió por encima de las expectativas. El apertura de 27 años se lució en la histórica goleada 67-27 ante los Wallabies y también Sudáfrica, en donde un try y se postuló para ser el 10 durante, al menos, el próximo ciclo mundialista. El 2024 fue de Los Pumas fue menor a mayor, pero aún resta lo más difícil.

Con la victoria frente a los bicampeones del mundo, Los Pumas lograron lo que nunca: vencer a las tres potencias del sur en el mismo año calendario. Y, además, se adjudicaron la tercera victoria de la temporada sobre equipos ubicados en los primeros cuatro puestos del ranking mundial. Se impusieron a un equipo alternativo de Francia en junio, a Nueva Zelanda en agosto y a Sudáfrica el sábado. Para dimensionar, cabe destacar que entre 2004 y 2023, en 76 enfrentamientos ante seleccionados de los cuatro primeros puestos, Argentina solo había ganado cuatro. Una estadística que demuestra que el equipo está en la cresta de la ola.

Pero lo que queda por delante es, como poco, tremendamente desafiante. Los cuatro partidos que le restan a Los Pumas, todos de visitantes, pueden ser bisagra. Porque después de Sudáfrica en Nelspruit y el cierre del Rugby Championship, aún esperan por ellos potencias mundiales. La ventana de noviembre en el hemisferio norte cruzará a Argentina con Italia, que de la mano del entrenador Gonzalo Quesada mostró el mejor nivel en dos décadas, y ante Francia e Irlanda, dos de los cuatro mejores seleccionados de la actualidad. Resultados desfavorables entran en el plano de lo posible. Pero múltiples victorias de acá a fin de año consolidarían el 2024 como el mejor año de la historia del rugby argentino. Indiscutiblemente. Los Pumas ya juegan sin presión y habiendo demostrado estar a la altura de todos. Pero todavía pueden elevar su propia vara.