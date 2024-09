La tremenda chicana del Beto Alonso a Boca tras el triunfo de River en el Superclásico: "Tres jugadores tenían..."

El triunfazo que consiguió River Plate en la Bombonera ante Boca Juniors sigue dando de qué hablar. El hecho de que se haya quedado con el Superclásico en condición de visitante, en medio de una serie de cuartos de final de Copa Libertadores y con un once inicial integrado prácticamente en su totalidad por suplentes, significó un éxito múltiple para los de Núñez y un mazazo para los de la Ribera.

Como no podía ser de otra forma, los distintos referentes históricos de un lado y del otro no se quedaron callados. En ese sentido, este lunes Norberto Alonso, uno de los máximos ídolos del Millonario, concedió una entrevista a DSports Radio y no perdió la oportunidad de chicanear a los Xeneizes: "Era muy factible que a Gallardo no se le escapara este partido. Boca estaba jugando con cinco jugadores menos: dos en el fondo, uno arriba y dos en el medio. Tres de esos jugadores tienen 120 años más o menos: Romero (37 años), Rojo (34) y Cavani (37) no estaban para jugar...", exclamó.

Cavani y Rojo fueron dos de los apuntados por Alonso. (Foto: Fotobaires)

"Los otros dos del medio, que estaban con la cabeza en otro lado porque están vendidos y un DT no tiene que ponerlos así", añadió el Beto, refiriéndose a Pol Fernández (el año que viene se irá libre a Fortaleza) y a Cristian Medina (fue comprado por el Fenerbahçe). "Gallardo aprovechó eso y le planteó un partido estando ellos en inferioridad numérica", señaló para redondear la idea.

Alonso también apuntó contra Romero. (Foto: EFE)

A su vez, destacó la forma de jugar de River: "El equipo tuvo una personalidad bárbara. Colidio se la bancó, fue al frente, hizo la jugada del gol... Boca estaba muy nervioso, a tal punto de que Romero termina peleándose con la gente. Me sorprendió, con la edad que tiene... Lo vi bastante nervioso".

Por último, Alonso aprovechó para dedicarle un elogio a Gallardo por el trabajo que viene realizando desde que regresó a Núñez: "Es un técnico que ya está acostumbrado a River, creo que en otro equipo se le hace más difícil dirigir. Lo vimos en Arabia. Eso te dice todo, en River se siente como en su casa", concluyó el Beto.