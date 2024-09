La contundente advertencia de un ídolo de Boca en la previa del Superclásico: "Si caen, caen todos, no solo Martínez”

Boca Juniors llega al Superclásico de este sábado en un momento muy complejo. Ya sin competencia internacional y afuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2025 (aunque a 2 puntos de Racing, el último clasificado de momento), está, con 21 puntos, a una distancia considerable de Vélez, puntero de la Liga Profesional con 30 unidades. En caso de perder contra River, o incluso empatar, podría llegar a un punto de no retorno en sus aspiraciones de pelear por le campeonato.

A esto mismo se refirió un ídolo del Xeneize de la década de los 90: "Es un clásico importantísimo para los dos. Sobre todo para Boca, que juega en su cancha, con su público. Si hay un resultado adverso, se va a complicar el panorama de la gente con el entrenador", advirtió Alberto Márcico en conversación con Olé.

El Beto Márcico, ganador de 3 títulos con Boca entre 1992 y 1995, junto a Riquelme. (Foto: archivo)

"Boca se juega mucho. Con un resultado adverso va a ser difícil seguir para todos, no va a ser fácil más allá de que se le va a apuntar a la Copa Argentina. La cabeza número uno es Martínez, pero cuando caen, caen todos. Más allá de que se mereció mucho más, no se logró. Boca mereció seguir en la Sudamericana y jugar la final de la Copa de la Liga, pero no pudo. No se necesitan merecimientos, se necesitan resultados", agregó en la misma sintonía.

El Beto también habló del regreso del Matador: "Cavani no tiene dos entrenamientos encima. Pese al desgarro se estuvo moviendo cerca de sus compañeros. Si juega o no, lo tiene que decidir él con el entrenador. Tiene un físico privilegiado, pero si no está de la mejor forma física es preferible ponerlo en el segundo tiempo para que juegue los últimos 30 o 35 minutos. El visto bueno del jugador es importantísimo, pero lo tiene que decidir en conjunto con el entrenador. En un jugador de experiencia que te puede ganar el partido en el segundo tiempo".

A su vez, se refirió a la discusión sobre qué arquero debe hacerse cargo de cuidar los tres palos en el Superclásico: "Tiene que atajar Romero, sin ninguna duda. Lo que pasó en el primer gol con Racing no fue un error técnico, sino una mala elección con un compañero con el que no se pusieron de acuerdo. Después quedo a mitad de camino, cuando tiran un centro como el de Juanfer, que fue tan preciso, te puede pasar", opinó al respecto.

De todos modos, destacó los rendimientos y el potencial de Leandro Brey: "Está preparado para tener la responsabilidad. A mi me parece que Romero tuvo muy buenos partidos, más allá de los penales. Atajó bárbaro en muchos partidos. Tiene que quedarse por lo que está rindiendo, no habría que tocar al arquero", concluyó Márcico.