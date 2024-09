El enojo de Gallardo por el clima "hostil" en la visita de River ante Colo Colo: "La organización debería..."

Partido chivo, copero. River Plate se plantó en Chile en el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Colo Colo y comenzó ganándole por intermedio de una pelota parada y de la virtud de sus jugadores de jerarquía. Sin embargo, el Albo se recuperó e impuso su juego. Logró empatarlo y pudo haberlo ganado.

Esa alta temperatura del partido también se vio en la previa, cuando simpatizantes de Colo Colo arrojaron piedras al colectivo de River causando daños materiales que empañaron el espectáculo. La tensión después se trasladó al estadio y el público, fervoroso, empujó a su equipo para revertirlo. De hecho, también trasladó esa alta temperatura al campo de juego.

Gallardo en conferencia de prensa

Sobre esto Gallardo se refirió de manera muy crítica, con un llamado de atención para con la organización de la competencia. "La Copa Libertadores se vive de esta manera, a veces equivocadamente. Encontramos un clima hostil de la gente, porque también tienen ilusión de apoyar a su equipo. A veces se pasa de rosca. Creo yo que no hay que recaer en esa confusión. La organización debería tomar los recaudos necesarios", sentenció.

Sobre el análisis del partido, Gallardo expresó: "Nosotros nos enfocamos en jugar y la postura fue hacer lo nuestro. No dejar que nos manejen la pelota y recuperar lo más alto posible. Generamos 2 o 3 situaciones de gol al inicio para ponernos en ventaja pero no tuvimos efectividad. Después vino el gol nuestro de pelota parada y eso nos debería dar mayor tranquilidad y confianza. Ellos empezaron a hacerse sentir. Jugamos contra un muy buen equipo con su gente y es normal que a veces sucedan estas cosas. El equipo local empuja e iba perdiéndolo. Nosotros no pudimos controlar el partido".

Finalmente, Gallardo habló de lo que sigue en River, con los desafíos ante Boca y la vuelta con Colo Colo en el Monumental. "Ahora a pensar en lo que viene, tenemos un resultado favorable para nosotros. Venir acá, ante un buen equipo. Nos vamos con un empate y todo se define en nuestra casa, con nuestro público, con nuestra gente. Y con el entusiasmo que se va a generar seguramente, a partir de lo que está en juego".