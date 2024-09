El enojo de De Paul con FIFA y UEFA y la medida que analizan algunos futbolistas: "Somos seres humanos"

Esta semana comenzó la competencia en Champions League, que este año estrena un nuevo formato, con 36 equipos y una liguilla de ocho partidos que determina los primeros clasificados a octavos de final. También los otros 16 que disputarán el primer playoff para meterse luego a los octavos.

Este formato de competencia, sumado a las ligas de cada país y a los certámenes internacionales a nivel selecciones ha ajustado mucho el calendario al punto de llegar -en algunos casos- a disputarse entre 70 y 80 partidos por temporada. Esta situación ha alertado a algunos futbolistas que ya empezaron a manifestarse en contra. El caso más emblemático es el del español Rodri, del Manchester City, quien hasta insinuó con la posibilidad de una huelga de futbolistas, en la previa al partido ante Inter.

En sintonía se manifestó el futbolista de la Selección argentina y el Atlético de Madrid, Rodrigo De Paul, quien también fue crítico contra el calendario en una entrevista con CNN Radio. "Este año hubo competición con la Selección, el próximo año es el Mundial de Clubes y después la Copa del Mundo. Parece que si todo va bien durante algunos años no vamos a tener muchas vacaciones. Creo que es un caso para analizar", sentenció.

Rodrigo De Paul con la camiseta del Atlético de Madrid. (Foto: @rodridepaul)

En ese sentido, fue aún más crítico. "No dejamos de ser seres humanos y al final todo tiene un proceso de recuperación. Creo que también hay un punto mental al que no se le da mucha importancia, ¿no? Siempre digo que no somos jugadores de fútbol, sino que somos personas que juegan al fútbol. Pero bueno, es lo que toca", se resignó.

En ese contexto, De Paul sumó una nueva recomendación pero volvió a mostrarse resignado. "Creo que hay gente que se debe encargar de la salud de los jugadores, pero a nosotros no nos queda más que que competir y tratar de representar, en mi caso, al Atlético de Madrid y a la Selección argentina de la mejor manera posible", señaló.