Daniel Vila defendió a Claudio Tapia: "El que no esté de acuerdo, que arme una lista y compita"

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) presentó esta semana una lista única de candidatos para integrar el Comité Ejecutivo durante el período 2025-2029. Esto deja a Claudio "Chiqui" Tapia como presidente de la asociación por tercer período consecutivo, asegurando su dirigencia por cuatro años más. En la lista también se incluyeron nombres como Juan Román Riquelme e Ignacio Villarroel (River). Daniel Vila, empresario y presidente de Independiente Rivadavia, comentó el anuncio de la AFA en MDZ Radio 105.5 FM y dio su perspectiva sobre la actualidad del fútbol argentino en el programa radial "Una de Más".

Primero que nada, sobre la Lepra, Vila se mostró contento por el resultado del partido del lunes frente a Defensa y Justicia. "Para nosotros era muy importante estos tres puntos por un montón de motivos. Primero porque hacía mucho que no ganábamos en casa y segundo porque era el primer partido de local de Berti". Y reconoció que "necesitamos salir de la situación incómoda en la que está Independiente", teniendo en cuenta los promedios y la lucha por la permanencia.

Independiente Rivadavia. Cred: Santiago Tagua/MDZ

Si bien hay cosas por mejorar, el presidente del club se mostró expectante con el rol de Alfredo Berti después de la renuncia de Martín Cicotello: "Pensemos que Alfredo recién empieza, lleva 15 dias de trabajo. Entonces todo técnico que agarra un equipo menor normalmente necesita por lo menos algún tiempo más que 15 días para poder armar lo que tiene en su cabeza y plasmarlo dentro del campo de juego".

Sobre el plantel, Vila dijo que "tiene muchas variantes. Ha habido partidos donde jugó muy bien, ha desarrollado un juego vistoso, elegante, efectivo y bueno, otros partidos que no han salido. Pero bueno, no siempre lo que uno planea es lo que sucede, pero lo importante es que esos tres puntos son muy necesarios en este momento para Independiente", comentó.

Vila defendió a Claudio Tapia y su gestión

Para Vila , que no se presente ninguna otra lista "es una decisión de los dirigentes. Cualquiera tiene el derecho de presentarse. De hecho, recordarán que hace muchos años yo lo hice en otra gestión un poco más conflictiva que esta", haciendo referencia a la gestión de Julio Grondona. "Pero cualquier dirigente tiene derecho a armar sus listas. Si el presidente actual no está haciendo lo correcto y quiere cambiar las cosas, lo puede hacer. Si no se ha presentado ninguno será porque todos los dirigentes estamos conformes con la actual conducción".

Respecto a la falta de representantes mendocinos en la AFA, Vila argumentó que "Independiente es un recién llegado a la Primera División", y que no sería justo que se presentara una lista sin la experiencia que se necesita, y aclaró que "no me llama la atención que no haya ningún mendocino, no creo que haya ninguna mala intención contra Mendoza ni mucho menos".

Por otro lado, sobre la polémica entre Andrés Fassi y Chiqui Tapia, en la que Fassi le dirigió unas críticas al presidente de la AFA durante una conferencia de prensa, el empresario se "apena que pasen estas cosas en el fútbol político". "Me pareció bien que no hubiera una respuesta (por parte de Chiqui Tapia) porque hubiera servido para tal vez para profundizar el mal momento. Así que creo que con el tiempo se va a calmar, va a pasar y será parte de la historia.

Andrés Fassi durante la conferencia de prensa. Cred: Talleres de Córdoba.

El descontento entre los hinchas con el estado actual del fútbol argentino es palpable, principalmente por el torneo con el polémico número de 27 equipos. Para Vila, el presidente de la AFA "es un tipo muy abierto. Hasta donde yo lo conozco, es un tipo que te permite el diálogo, disentir con él. Argumenta. Algunas veces te da la razón otras veces no. Es un tipo abierto, es un hombre simple de diálogo. No tiene muchas vueltas Chiqui", e insistió en que "estamos en condiciones de cambiar, porque el que quiera, que no esté de acuerdo y quiera cambiar, arma una lista y compite y se presenta. Tiene la más absoluta libertad".

"Yo creo que el público o el argentino está disgustado por Argentina en general, con economía, con la política, con el tránsito por la ciudad, con cualquier cosa, estamos siempre enojados. El fútbol no escapa de esa realidad. Los que estamos enojados somos los argentinos con cualquier cosa, y el fútbol es parte de cualquier cosa", concluyó.

