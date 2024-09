Qué dijo Guardiola del juicio contra el City que puede determinar su descenso: “Tengo ganas de que…”

Este lunes comenzó un muy duro juicio contra el Manchester City por 115 presuntas violaciones al fair play financiero que habrían ocurrido entre 2009 y 2018. La misma Premier League es la que acusa al equipo campeón de las últimas cuatro ediciones de la liga de manera consecutiva y de seis de las últimas siete.

Desde la dirigencia de los Citizens, encabezada por el jeque de los Emiratos Árabes Mansour bin Zayed, negaron todas las acusaciones. El equipo podría recibir distintos tipos de castigos, que van desde multas económicas, quita de puntos o incluso la expulsión directa de la máxima categoría del fútbol inglés.

El fastidio de Guardiola al referirse al juicio contra el Manchester City

En ese sentido, en los últimos días fue consultado por este tema Josep Guardiola, quien se mostró muy molesto al tener que hablar al respecto: "Todo el mundo es inocente hasta que se demuestra que es culpable. Empieza pronto y ojalá acabe pronto. Un tribunal independiente decidirá y tengo ganas de que llegue la decisión. Aceptaremos la sentencia", señaló fastidiado.

Por otro lado, tampoco respondió muy contento ante la insistencia de la prensa para que él y sus jugadores den su opinión sobre el juicio: "Sé que habrá rumores y más sobre la posible sentencia, pero ya veremos. Sé lo que la gente espera por lo que he estado leyendo durante años. No soy abogado. Erling Haaland no es un abogado, no. Hay muchos abogados en este país y en España, pero esperaremos y veremos", sentenció Pep.

Guardiola llegó al Manchester City en 2016 y ya lleva 8 temporadas dirigidas (la actual 2024/25 es la novena). Ha ganado con el equipo citizen un total de 18 títulos (15 locales y 3 internacionales), entre los que se destacan 6 Premier Leagues (2018, '19, '21, '22, '23 y '24) y una Campions League (2022/23).