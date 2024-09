La picante respuesta de Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, al descargo de Toti Pasman: "A vos no te van a..."

La serie de Ángel Di María se estrenó el 12 de septiembre y lo hizo con mucha polémica. Ese mismo día Netflix había estrenado una publicidad sobre la serie, que incluía personajes ficticios críticos del futbolista (uno llamado Toti), a quienes en las redes los relacionaron con los periodistas Martín Liberman y Toti Pasman.

La publicidad sobre la serie de Di María

Tras el estreno del video, Pasman comenzó a evaluar la posibilidad de iniciar acciones legales, aunque se desconocía contra qué destinatarios. En la serie luego el periodista apareció dando declaraciones, las cuales fueron grabadas con anterioridad.

Este martes, en su programa de Radio La Red, el periodista comenzó un descargo contra la esposa de Di María, Jorgelina Cardoso, la gran protagonista del audiovisual polémico que estrenó Netflix. Allí, Pasman confesó qué no iniciará acciones legales contra ella ni su familia, sino contra la productora y la plataforma.

El comentario de Jorgelina Cardoso contra Pasman.

"Jorgelina (Cardoso) debería aprender de Scaloni. De Scaloni hablaron cosas mucho peores que de Di María. Le dijeron serrucho, traidor, que no tenía códigos, novato, principiante; le dijeron de todo. ¿Qué hizo Scaloni, se tomó revancha con la prensa? No. Lo que dijo Scaloni es 'chicos, yo hubiese dicho lo mismo que ustedes. Si recién empezaba. Tienen razón'. Para mí Jorgelina debería aprender de Scaloni que es un ejemplo. Él perdonó a todos los periodistas que criticamos", dijo Pasman.

Luego, el comunicador sentenció: "Si ella no puede (perdonar) está bien, problema de ella. Yo prefiero gente como Scaloni. Se dijeron barbaridades de él y el tipo pone la otra mejilla".

Cardoso no iba a dejar pasar esta declaración y en la cuenta de Radio La Red, donde subieron el video del descargo, comentó desde su cuenta oficial. "jajajajaja Titooooo no te van a dar nunca más el alta!!! Pero no la directora, la gente!!! Ajo y agua lo nuestro ahora es humor, relajá, respirá, ya pasó..."

La referencia a el "alta" de Cardoso tiene que ver con el contenido de la publicidad, que se enmarca en un grupo de autoayuda para "Criticadores Anónimos", del cual ambos periodistas son parte. De hecho, el audiovisual especula con la posibilidad de que los críticos de Di María reciban el "alta" de este grupo de autoayuda.