Gallardo y las claves del éxito tras el triunfo de River: "El fútbol no es magia"

Marcelo Gallardo dijo presente ante los micrófonos luego de la goleada de River ante Atlético Tucumán en el estadio Monumental. El Muñeco se mostró conforme por la actuación de sus dirigidos, quienes vencieron al Decano por 4-1, luego de una intensa mini pretemporada.

En su presencia en la conferencia de prensa, el director técnico reconoció las claves que llevaron a su equipo a quedarse con los tres puntos con una gran performance dentro del campo de juego. "Estamos en un momento en el cual tenemos muchas expectativas de acuerdo a lo que nos queda jugar en el año, con la intención de poder llegar a fin de año con la posibilidad de lograr uno de los objetivos que tenemos. Estamos ante la posibilidad de vincularnos con ese deseo de ir hasta el final", comenzó el DT.

Gallardo habló en conferencia de prensa

"¿Cómo? Con trabajo, con ideas como las que se vieron hoy. No va a ser fácil, pero mientras adoptemos esa posibilidad y estemos preparados para eso, creo que vamos a tener chances. Es importante que el mensaje sea claro, no solamente hacia adentro, también para afuera. No confundir al hincha y no confundirnos nosotros", añadió Gallardo sobre sus objetivos.

Sobre la importancia de alinear un mensaje, tanto puertas adentro como hacia afuera, el Muñeco añadió: "Trabajar con objetivos claros y sin dejarnos trastornar desde afuera. Ese drama de que si hoy perdes y está todo mal o si ganás y a partir de ahora River es candidato a todo. Eso no nos tiene que llegar y al hincha tampoco. Tenemos claros cuáles son nuestros objetivos. No tenemos que engañarnos, lo dije de entrada. Necesitamos tiempo para trabajar".

"No es magia esto, el fútbol no es magia. Si fuera así sería muy fácil. Uno haría así (chasquido con los dedos), y funcionaría todo. Y eso no pasa. Sé que toda esta semana fueron comentarios negativos, a nosotros no nos gusta empatar o perder. Queremos ganar. Tenemos que entender cuáles son los caminos para lograr eso. El camino para estar más cerca de la victoria siempre va a ser el trabajo y la disponibilidad de los jugadores a mejorar. Eso te lo da el tiempo y esta semana tuvimos tiempo. Esperemos agarrarnos de eso y seguir para adelante", sentenció el DT de River.