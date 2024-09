Las fuertes declaraciones de Riquelme sobre Macri en Boca: “Fue un papelón que no haya ido a…”

Juan Román Riquelme tuvo una nueva aparición pública para brndar una extensa entrevista con el en una nueva transmisión del programa "El Loco y el Cuerdo", conducido por Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler, en el predio de Boca en Ezeiza.

En el marco de este programa, al presidente de Boca le preguntaron por distintos temas de la actualidad del club y también del pasado reciente, como es el caso de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en diciembre pasado en la que la fórmula que integró con Amor Ameal derrotó con holgura a la de Andrés Ibarra y Mauricio Macri, sobre quien dejó duras definiciones.

Los dardo de Riquelme a Macri

En este contexto, Riquelme fue consultado sobre el hecho de que Macri no haya ido a votar ese día, al encontrarse de viaje por compromisos con la FIFA. "Fue un papelón que no haya ido a votar. Es todo lo que puedo decir. Yo siempre iría a votar, es mi obligación porque amo a mi club y soy bostero", sentenció.

Luego, habló del presidente de la Nación, Javier Milei, quien sí fue a votar esa noche en favor de Macri e Ibarra, pero evitó generar controversia: "Al presidente del país yo le deseo mucha suerte. Yo soy bostero y argentino y amo vivir en mi país y amo Don Torcuato. Mis amigos trabajan todos los días y le deseo lo mejor al presidente. Es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un presidente. Ojalá que las cosas le salgan de la mejor manera. Después el que va a votar tiene derecho a hacerlo con cualquiera".

Macri e Ibarra, la fórmula que perdió con Riquelme las elecciónes.

Una hora después, durante la misma entrevista, a Riquelme le consultaron sobre si creía que la oposición iba a "descansar" en torno a la disputa permanente del club. Allí, el presidente cerró el tema con otra fuerte frase referida a Macri. "No, van a molestar por más que saben que al club no vuelven nunca más".

Sobre este concepto, cerró: "Yo no ataco a nadie, es la realidad. Si ganamos las elecciones por goleada. Y el club va creciendo, cada día seguimos mejorando. Soñamos con ganar pero el hincha no tiene dudas que pasamos todo el día acá. Hace 4 años y medio que volvimos y no tenemos un día de vacaciones. Lo hacemos con toda la felicidad del mundo".