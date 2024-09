La llamativa decisión de Franco Colapinto a horas del GP de Azerbaiyán para “bajar un cambio”

Franco Colapinto comenzó el viernes de prácticas libres de manera negativa, golpeando el monoplaza de Williams en su primer salto a la pista. En la segunda chance mejoró mucho su performance y realizó buenos tiempos, en la previa a la clasificación del sábado del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, a disputarse este domingo.

Tras bajarse de vehículo, el argentino brindó declaraciones ya más relajado tras la frustración por el choque. Allí, confesó la decisión que tomó para competir durante el fin de semana con la concentración al máximo en la pista.

En diálogo con ESPN, reconoció: "Estoy 100% enfocado en manejar, y de hecho ya me borré Twitter por el fin de semana, que después me lo voy a volver a bajar, y también Tik Tok, que me distrae un poco. Ya volveré a tenerlas cuando terminan estas carreras, me sirven para distraer y sacar un poco la mirada de los autos".

Franco Colapinto quiere evitar distracciones. (Foto: @F1)

Se sabe que el piloto argentino es muy activo en las redes sociales y de hecho había dejado muchos posteos en la previa al inicio del cronograma del fin de semana en Azerbaiyán, saludando a sus sponsors y compartiendo memes que incrementaron la expectativa del público por verlo correr.

Por otro lado, en la misma entrevista, Colapinto hizo un balance sobre su actitud desenfrenada en las entrevistas que ofrece durante la competencia. Con un desopilante mea culpa, reconoció que debe "bajar un cambio", como suele expresarse. "Me tengo que calmar un poco porque me van a echar a la mierda. Tengo que manejar un poquito mejor lo de las entrevistas, que ya va a venir con el tiempo. Me tienen que dar unas pastillas para relajar, porque salgo muy excitado y me paso de largo", reconoció.

Por último, agradeció a los fanáticos de Argentina que lo apoyan, aún en la lejanía de Azerbaiyán. "Los fanas argentinos son únicos y lo demuestran cada fin de semana, con cada cosa que subo. Para mí es lindo interactuar con ellos, poder hablar, reírme con ellos, es algo que disfruto y creo que también ellos. Los otros pilotos no lo hacen y es algo que está bueno", sentenció.