La dura decisión que tomó Vélez con sus hinchas para el partido con Independiente por Copa Argentina

El 27 de septiembre, Vélez se enfrentará a Independiente en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina, partido para el cual la directiva del Fortín tomó una fuerte decisión, la cual comunicó este viernes. En una publicación en la red social X, anunció que no pondrá micros a disposición de la gente para viajar a presenciar el partido en el estadio de Lanús. El motivo son los constantes destrozos producidos en anteriores ocasiones.

Este partido ante el equipo de Avellaneda tendrá lugar en el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús y los hinchas de Vélez estaban a la expectativa de que el club, como hizo durante toda la Copa Argentina, ponga micros a disposición para viajar hacia la cancha del Granate, pero las autoridades de la institución de Liniers anunciaron que no brindarán el beneficio.

A lo largo de 2024, Vélez puso a disposición de los socios e hinchas 130 micros de forma totalmente gratuita para los traslados de ida y vuelta en los partidos de Copa Argentina. Brindar este servicio implicó una importante suma de dinero para la Institución.



En cada viaje,… pic.twitter.com/D73Fiqee8E — Vélez Sarsfield (@Velez) September 12, 2024

En las redes sociales del club, la entidad de Liniers comunicó: "A lo largo de 2024, Vélez puso a disposición de los socios e hinchas 130 micros de forma totalmente gratuita para los traslados de ida y vuelta en los partidos de Copa Argentina. Brindar este servicio implicó una importante suma de dinero para la Institución. En cada viaje, desde el Club se han realizado pedidos de forma insistente a los socios e hinchas para que cuidaran los vehículos y se establecieron controles para poder seguir ofreciendo este servicio. Aun así, Vélez destinó cerca de $15.000.000 para pagar roturas y destrozos provocados de manera intencional en los micros. Estos hechos vandálicos además pusieron en riesgo la seguridad y el confort del resto de los socios e hinchas".

En este sentido, agregaron: "Pese a los avisos y medidas tomadas, las roturas no sólo no disminuyeron sino que aumentaron de partido a partido. Por tal motivo, desde el Club se decidió que no se brindará el servicio de traslados para el encuentro frente a Independiente por Copa Argentina que se jugará el próximo 27 de septiembre en el estadio de Lanús. Lamentamos haber tenido que llegar a esta drástica decisión. Sabemos que muchos socios valoran y utilizan este servicio con responsabilidad, pero no están dadas las condiciones para continuar haciéndolo garantizando la seguridad y la comodidad de los socios e hinchas y la preservación del patrimonio de la Institución".

Por último, Vélez informó: "El Departamento de Viajes y Turismo ya está evaluando alternativas que permitan evitar estos inconvenientes generados para los futuros compromisos a disputarse fuera del Estadio Amalfitani".