Qué dijo Riquelme sobre la decisión de Pol Fernández de irse de Boca: "Nosotros tenemos que..."

Guillermo Pol Fernández fue el epicentro de las noticias de la semana en Boca, luego de que él mismo diera a conocer públicamente lo que comunicó internamente en la institución, vinculado a la decisión de dejar el club a partir de enero, cuando finalice su contrato el último día de este año.

La dirigencia tomó la decisión de separarlo de la competencia como ocurrió con Nicolás Valentini y Diego Martínez lo tendrá en cuenta para lo que resta de la temporada, ya que se consolidó como una pieza clave.

El comunicado de Pol Fernández en sus redes.

En el medio, el presidente Juan Román Riquelme, rompió el silencio y brindó una entrevista en la transmisión del programa "El Loco y El Cuerdo", donde volvió a referirse al volante pero ya no en los términos en los que acostumbró a la prensa, calificándolo del jugador más "inteligente", sino refiriéndose específicamente a la decisión de dejar Boca.

"Nosotros lo hemos traído dos veces. Yo siempre trato de dar mi opinión y apoyar a todos los jugadores, no solo a él. Primero porque es lo que tengo que hacer y segundo porque siento admiración por los jugadores de fútbol y más cuando visten la camiseta de nuestro club. Cuando nosotros lo trajimos ahora firmamos un contrato por tres años y medio. Nosotros tenemos que respetar el contrato que tiene con el club y lo hacemos con mucha alegría y deseamos que le vaya bien", expresó.

Pol dejará el club en diciembre.

Luego, intentó demostrar a partir de esa salida cómo se habló de él en vano cuando se aseguraba que influía en el armado de las alineaciones de Boca. "Me pone contento porque las cosas se aclaran sola. Vos pensá que hace dos años cuando me tocó ser vicepresidente decían que armaba el equipo. Siempre digo que el tiempo pone las cosas en su lugar. Yo ahí no me meto. Él habló con el Consejo. Nosotros deseamos que el equipo pueda competir y el que decide es el entrenador. Él comunicó que después de enero no va a continuar, seguirá su camino en otro lado y yo siempre deseo que a él y todos los que se vayan de acá les vaya bien", sentenció.