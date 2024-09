Un Gallardo amargó a Demichelis en México y el DT lanzó una frase que fue polémica en River

Este sábado por la noche, el Monterrey de Martín Demichelis perdió un partido clave en la lucha por el primer puesto de la Liga MX. Por la fecha 7 del Apertura, cayó 2-1 como local ante Toluca con un gol de Isaías Violante cerca del final del partido, a los 42 minutos del segundo tiempo, dejando al conjunto albiazul con las manos vacías.

Aunque las cosas salieron mal de arranque, ya que comenzaron perdiendo muy tempranamente recibiendo el primer tanto apenas a los 5'. Y se dio la particularidad de que el autor fue Jesús Gallardo, lo que despertó las ocurrencias de muchos usuarios en redes sociales, que jugaron con el apellido del delantero mexicano y el del Muñeco, recordando el reciente pasado en River Plate del DT argentino de los Rayados.

Sin embargo, este peculiar dato de color no fue lo único que trajo reminiscencias del paso de Demichelis por Núñez. Una particular elección de palabras, una frase en específico que pronunció del DT en la conferencia de prensa post partido hizo revivir a muchos hinchas millonarios momentos no del todo alegres.

Tras analizar en detalle los motivos por los que su equipo no pudo ganar y hacer hincapié en ciertos errores puntuales que desembocaron en el resultado final, el director técnico realizó la siguiente declaración: "Se gana, se empata y se aprende. Tenemos que trabajar y confiamos en que hay un plantel con deseos de superación".

Palabras más, palabras menos, ese fue el lema que Demichelis reiteró hasta el cansancio en su etapa en River cada vez que sufría una derrota importante o no obtenía el resultado pretendido, como sucedió por ejemplo en la goleada 5-1 que sufrió ante Fluminense y también en la eliminación en octavos de la Copa Libertadores 2023 ante Inter de Porto Alegre. Esta frase terminó resultando muy molesta para los hinchas, los cuales se hicieron presentes en esta nueva oportunidad en redes para expresar su molestia y burlarse del DT.