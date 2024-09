Qué dijo Rodrigo de Paul sobre si será capitán de la Selección ante la ausencia de Messi: "La cinta es de..."

Cada vez falta menos para que la Selección argentina vuelva a jugar tras la obtención del bicampeonato de América. Con el partido ante Chile por Eliminatorias a la vuelta de la esquina, el próximo jueves 5 de septiembre, ya muchos de los protagonistas del combinado nacional se encuentran en el país para comenzar a prepararse. Este domingo les tocó el turno, entre otros, a los futbolistas del Atlético de Madrid: Rodrigo de Paul, Julián Álvarez, Juan Musso y Giuliano Simeone.

Aunque sin duda que habrá una ausencia notable en la Albiceleste: Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, aún continúa recuperándose de la lesión que sufrió en su tobillo el pasado 14 de julio en la final de la Copa América, por lo que no fue convocado para la doble fecha. Con Ángel Di María retirado y Nicolás Otamendi muy probablemente arrancando en el banco de suplentes, queda vacante el puesto de capitán.

Entre la lista de candidatos a heredar la cinta, uno de los nombres que más fuerte vienen sonando es el de de Paul, el jugador con más partidos disputados en la era Lionel Scaloni y una de las figuras más importantes y representativas del equipo. En su llegada al Aeropuerto de Ezeiza, el 7 de la Scaloneta fue interceptado por la prensa y fue consultado por este tema.

"No sé. Yo siempre digo que ocupo el rol que me dan. Ya son muchos años, me siento un jugador importante de esta Selección, y eso es lo único que puedo decir. Sabemos que la cinta es de Leo y quien la tenga que llevar, será algo circunstancial porque el capitán es él", aseguró el Motorcito, dejando bien en claro que el rol de Messi en Argentina es inalterable mientras siga jugando, y sin confirmar quien asumirá la capitanía en su ausencia.

Por otro lado, también se refirió a los primeros pasos de Julián Álvarez en el Aleti, donde aún no está consiguiendo demostrar su mejor versión: "Yo lo veo bien. Obviamente, es una adaptación que él tiene que cumplir, pero estamos con grandes expectativas. El club hizo un esfuerzo muy grande por que la Araña esté con nosotros y estamos felices de tenerlo. Creo que es uno de los mejores delanteros del mundo, así que cuando tenés a esa clase de jugadores de tu lado, siempre es mejor", sentenció de Paul.