El importante anuncio de Creevy tras su despedida de Los Pumas: "Yo prometí que voy a…"

Este sábado en La Plata, Los Pumas perdieron un increíble partido ante Australia 20-19 por la tercera fecha del Rugby Championship. En un encuentro en el que el combinado nacional estuvo ganando durante prácticamente los 80 minutos de juego, una desafortunada acción en la última jugada con el marcador 19-17 a favor, desembocó en un penal para lo Wallabies, los cuales anotaron y se quedaron con el triunfo.

Más allá del sabor amargo que quedó por la derrota, el evento más importante de la noche fue la despedida de Agustín Creevy, quien tras 19 años de defender la camiseta de Argentina se retira definitivamente a los 39 de la Selección. Deja atrás un increíble legado con los colores celeste y blanco, los cuales vistió en un total de 110 partidos (con 64 titularidades) y en cuatro Mundiales (2011, 2015, 2019 y 2023).

Tras finalizar el encuentro, brindó declaraciones con el equipo de Scrum ESPN. Allí fue consultado por si tiene pensado volver en algún momento a jugar en San Luis, el equipo que lo vio nacer, a lo que, para alegría de los hinchas y de los fanáticos del rugby nacional, respondió afirmativamente: "Yo le prometí a la gente que voy a volver a jugar, y voy a volver. Aunque sea un partido voy a volver a ponerme la camiseta de mi club, que tanto me dio. La cantidad de mensajes que he recibido con ese tema...", aseguró.

A su vez, dejó abiertas las puertas para que su regreso al conjunto marista pueda darse en el corto plazo: "Si todo sigue bien, y no encuentro algún club o algo que me llame la atención ahora, iré para aproximadamente principios de octubre, y si no, será el año que viene", anunció el hooker e histórico capitán de Los Pumas.

Creevy jugando para San Luis. (Foto: @agustincreevy)

Creevy se formó y debutó en el rugby en San Luis en 2005, jugando en un principio de ala. Sus buenos desempeños le permitieron rápidamente llegar a la Selección argentina. En 2007 emigró al rugby profesional de Europa, donde se desempeñó en varios equipos de Francia e Inglaterra, además de un período defendiendo la camiseta de los Jaguares argentinos. Tuvo dos breves regresos a su club de origen en 2010 y 2015. Por lo que anunció, pronto se lo podrá ver nuevamente vistiendo la camiseta a cuadros rojos y azules en el torneo de la URBA.