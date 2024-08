Se despide el hombre récord: el legado de Creevy en Los Pumas

Lo anunció el miércoles y el mundo del rugby lo recibió como un bombazo. Ante Australia, por la 3º fecha del Rugby Championship, Agustín Creevy jugará su último partido con la camiseta de Los Pumas: el 110º. Ya había insinuado que quería despedirse con su gente y a los 39 años lo hará, además, en su ciudad de La Plata. Y, como si no pudiera pedir más, en el estadio de Estudiantes, club del que es hincha. Será el 17º cruce ante los Wallabies, el seleccionado al que más enfrentó, para el surgido en San Luis. El capitán que más veces portó la cinta de Los Pumas, el hombre con más caps y sin duda uno de los mejores jugadores en la historia del rugby argentino. El legado de Agustín Creevy, que comenzó en 2005 y no terminará este sábado.

Creevy se desempeñaba como tercera línea en el Club San Luis de La Plata y jugando como ala se ganó su primera convocatoria a Los Pumas, en 2005. Estuvo en dos partidos ante Japón y Samoa y, al año siguiente, también jugó ante Uruguay. Pero su carrera daría un giro. El por entonces entrenador de Los Pumas Santiago Phelan, mientras el platense se recuperaba de una lesión en el hombro, le propuso cambiar de posición y pasarse de hooker. Creevy, que estaba jugando en Biarritz de Francia, obedeció y regresó a San Luis para adaptarse al puesto. Eso hizo que no volviera a vestir la camiseta argentina hasta noviembre de 2009, cuando volvió a ser tenido en cuenta, ya como número 2, para enfrentar a Escocia en Edimburgo.

Desde entonces, Creevy fue ganando cada vez más lugar. Se convirtió en el suplente en su posición ya que el histórico Mario Ledesma, que sería entrenador suyo años más tarde, era inamovible del XV titular de Los Pumas. Así jugó su primer Mundial, en 2011 y en Nueva Zelanda, siendo el recambio del Bocha. Pero luego del retiro de Ledesma, justamente en esa Copa del Mundo, Agustín Creevy se transformó en una fija. A tal punto que en 2014 Daniel Hourcade, coach de ese momento, lo nombró capitán del seleccionado. Creevy portó la cinta durante 51 partidos y superó a Lisandro Arbizu como el argentino que más veces lo hizo. En ese período, Argentina cosechó logros como el primer triunfo en el Rugby Championship (21-17 ante Australia en Mendoza) o el cuarto puesto en el Mundial de Inglaterra 2015.

En 2019, la capitanía pasó a las manos de Pablo Matera y paralelamente Creevy fue perdiendo terreno en el seleccionado nacional. Mario Ledesma no lo convocó a los primeros partidos de su ciclo y el platense no estuvo en la primera victoria argentina de la historia ante los All Blacks. Además, se perdería la segunda, en Christchurch, dos años después. Pero a fuerza de tries en su equipo London Irish demostró que aún no era momento del recambio generacional y que seguía más que vigente. Regresó a Los Pumas. Y empezó su etapa de acumulación de récords. En agosto de 2023, en un test match ante Sudáfrica, Agustín Creevy se convirtió en el primer jugador en la historia en llegar a 100 partidos con la camiseta de Los Pumas (los argentinos Sergio Parisse y Martín Castrogiovanni lo hicieron con la de Italia).

Será el 110º partido con Los Pumas y el último para Creevy. (Foto: archivo)

Poco tiempo después, en el Mundial de Francia de ese año, Creevy disputó su cuarta Copa del Mundo y se metió en una lista que incluye a otras siete leyendas argentinas como Agustín Pichot, Felipe Contepomi, Mario Ledesma, Juan Manuel Leguizamón, Martín Scelzo, Pedro Sporleder y Nicolás Sanchez. Dada la buena performance de Argentina, que llegó hasta las semifinales, Creevy además se transformó en el puma con más partidos disputados en Copas del Mundo: 22. Igualó a campeones históricos como el neozelandés Richie McCaw y el inglés Jason Leonard y quedó a 6 del segunda línea de los de negro Sam Whitelock. En sus cuatro participaciones mundialistas, el pincharrata acumuló dos semifinales (2015 y 2023), unos cuartos de final (2011) y una eliminación en fase de grupos (2019).

A nivel clubes, su carrera es intachable. Se formó en San Luis y pasó por equipos de Francia como Biarritz, Clermont y Montpellier. En el medio, ganó la Vodacom Cup con Pampas XV y además jugó en la Premiership de Inglaterra: vistió las camisetas de Worcester Warriors, London Irish y Sale Sharks. Y entre 2016 y 2020 fue uno de los referentes de la franquicia de Jaguares que disputó en Super Rugby y fue finalista en 2019. Sin embargo, su recorrido en la élite mundial no es lo que lo convirtió en leyenda, sino su influencia en el equipo nacional. Decía que tenía una cuenta pendiente: vencer a los All Blacks. Hace un par de semanas y a los 39 años, Creevy fue el autor del último try argentino en la victoria 38-30 en Wellington, la tercera en la historia frente a los oceánicos. La primera en su cuenta personal. Un broche de oro para el hooker, por si algo le faltaba a su carrera.

“Me encantaría retirarme en Argentina. Es un sueño. Con mi gente, con nuestras cosas. Después, si no estoy, entendería. Aunque. ¿Cuánto más puedo estar?”, expresó luego del cuarto puesto de Los Pumas en el Mundial de 2023. No le concedieron el deseo; se lo ganó. Y este sábado, ante los Wallabies y por la 3º fecha del Rugby Championship, en su ciudad y frente a su gente y con la camiseta que tanto ha honrado, Agustín Creevy jugará su 110º partido en Los Pumas. Nadie jugó tantos como él. Nadie fue capitán tantas veces como él. Nadie jugó más Mundiales que él. Con 64 titularidades, 45 suplencias y 7 tries, se retira del seleccionado Agustín Creevy, el hombre que hasta cambió de posición con tal de seguir poniéndose la celeste y blanca.