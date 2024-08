La explosiva queja del Kily González tras el empate polémico de Belgrano ante Unión: "A mi no me calla nadie, yo..."

Unión de Santa Fe empató 1 a 1 con Belgrano de Córdoba, en un final polémico, pero logró igualmente saltar a la cima junto a Huracán, en un partido disputado este viernes en el marco de la décima fecha de la Liga Profesional.

El equipo del Kily González se puso en ventaja con un gol del uruguayo Adrián Balboa, en la primera parte, y parecía encaminarse a una victoria que lo dejaba solo en la punta. Sin embargo, en tiempo de descuento Matías Suárez -de cabeza- le dio la igualdad al local tras la prolongada revisión del VAR, por una supuesta posición adelantada del ex River. También se reclama falta previa a la habilitación.

Quien se mostró muy enojado por el empate es el entrenador de Unión, quien reclamó por la jugada del empate en conferencia de prensa. "No hay polémica, fue offside. Y creo que hay falta en la jugada previa a Enzo (Roldán) que lo empujan. Se ve que no gusta verlo a Unión ahí arriba. La imagen es clarísima", soltó el director técnico.

"Esto que nos pasó hoy nos va a hacer más fuertes. Ya nos sacaron dos puntos. Digamos lo que digamos, nos quitan la ilusión de pelear el campeonato. A mi no me calla nadie, yo voy a defender a Unión hasta el día que me vaya. Me jode mucho por los jugadores que dejaron todo y por la gente de Unión. Vamos a seguir peleando contra todo y contra todos”, sentenció.

Por último, el Kily González habló de su futuro en Unión en medio de los rumores sobre su llegada a Rosario Central: "Yo estoy más fuerte que nunca. Tengo la camiseta de Unión puesta. Hoy todo el mundo vio que fue offside y previo hubo falta. Pero bueno, tenemos que pelear contra todo".