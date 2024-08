Uno por uno: los cambios en la lista de Boca para la Sudamericana, con la incorporación de los refuerzos

Con la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana venciendo en el repechaje Independiente del Valle, Boca Juniors dejó atrás el famoso y muy comentado escándalo de los refuerzos que no fueron anotados para la lista del plantel de cara a la competencia.

Superada esa instancia, ahora tendrá la oportunidad de incorporar a los refuerzos, aunque un nuevo inconveniente administrativo surgió en la semana, relacionado a la venta de Aaron Anselmino al Chelsea y su respectivo préstamo al club, el cual generó la duda sobre la necesidad de sumarlo también como refuerzo. Finalmente, desde Conmebol dieron el visto bueno para que el juvenil no sea reingresado, por lo que ahora Boca tendrá la posibilidad de incorporar a cinco de los seis refuerzos que ya han arribado.

Anselmino se mantiene en la lista sin modificaciones. (Foto: archivo)

En concreto, el único que no podrá jugar esta instancia ante Cruzeiro es Ignacio Miramón, ya que por cuestiones administrativas, al no haber firmado el contrato aún, no puede ser parte de la lista que Boca enviará. De hecho, el futbolista fue expulsado en su último partido internacional con Gimnasia -ante Universitario de Perú-, por lo que en caso de que Boca avance ante Cruzeiro y Diego Martínez quiera incorporarlo, en la ida de esa hipotética llave de cuartos de final no podrá participar.

De esta manera, quedaron confirmados los cambios de la lista. El primero de los refuerzos, Gary Medel, ingresará en lugar de Ezequiel Bullaude, el futbolista que regresó a Feyenoord tras su préstamo por un año en el Xeneize. El otro que ingresará es Milton Giménez, el delantero ex Banfield, que reemplazará Darío Benedetto tras su salida con rescisión de contrato incluida.

Medel podrá jugar en la Copa Sudamericana. (Foto: archivo)

El tercer refuerzo de los que fueron incorporados es Alan Aguirre. El delantero ingresará a la lista en lugar de otra de las bajas del plantel, Román Rodríguez, el juvenil que todavía no debuta en Primera División y fue cedido a préstamo a Estudiantes de Buenos Aires de la Primera Nacional. El equipo que supo dirigir Martínez tiene una opción de compra de un millón de dólares por el 80% del pase.

El cuarto es Tomás Belmonte, quien también podrá participar de la llave por Copa Sudamericana por su incorporación en la lista en lugar de Jorman Campuzano, el colombiano que se fue a préstamo a Atlético Nacional. Por último, el quinto reemplazo es con el ingreso del último refuerzo que firmó con Boca: Agustín Martegani. El volante ex San Lorenzo reemplazará a Luca Langoni, recientemente vendido al New England Revolution de la Major League Soccer.