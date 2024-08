La pregunta que le molestó a Gago tras la eliminación de Chivas de la Leagues Cup: "No comparto esa definición"

Este domingo, las Chivas de Guadalajara cayeron en la definición por penales ante Los Ángeles Galaxy por 5-4 tras igualar 2-2 en los 90 minutos y quedaron eliminadas de la fase de grupos de la Leagues Cup 2024, el torneo que unifica la Liga MX y la MLS, que en 2023 ganó el Inter Miami de Lionel Messi.

Fernando Gago, director técnico del combinado mexicano, brindó una conferencia de prensa tras la derrota. Luego de analizar el partido y señalar que estaba conforme con el rendimiento de sus dirigidos, más allá del resultado, uno de los periodistas presentes le hizo una pregunta que le provocó mucha incomodidad.

La pregunta en cuestión fue si consideraba que la temprana eliminación de las Chivas la consideraba un "fracaso", a lo cual el entrenador argentino le repreguntó: "¿Qué es el fracaso?". El cronista le respondió: "El fracaso es eso que no se logra conseguir, un objetivo que no se consigue". Notoriamente disgustado con la definición, el ex DT de Racing y Aldosivi fue contundente en su réplica.

“No comparto esa definición. En el deporte no está la palabra fracaso", aseguró Gago. "Todos tenemos anhelo de ganar y de crecer en la vida, ¿no? Pasa muchísimo eso de volver a intentarlo. Y te lo está diciendo una persona que futbolísticamente se lesionó cinco veces. Perdí final de Copa América, perdí final de Libertadores, perdí semifinal de Champions, perdí final de Mundial. No me considero un fracasado en el fútbol, por haber perdido, al contrario", agregó.

Y para dar un punto final al tema, hizo una profunda reflexión: "Creo que todo eso es una enseñanza que deja el deporte. Obviamente que si volvemos a hablar del sentimiento del hincha, totalmente de acuerdo que quiere ganar. Pero hay formas para tratar de ganar. No lo llevemos únicamente a que si perdés un partido es un fracaso, sino todos los equipos que quedaron eliminados también son un fracaso. No lo comparto", conluyó.