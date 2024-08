Gallardo reveló por qué decidió volver tan rápido a River: "Haberme ido me hizo..."

Este lunes Marcelo Gallardo fue finalmente presentado en River Plate como director técnico. Su regreso se dio 631 días después de su salida a fines de 2022 y se espera que pueda descomprimir muchas situaciones internas que viene atravesando el club en el último tiempo.

Durante la conferencia de prensa en las instalaciones del Millonario, tras hablar un poco por su cuenta, comenzó la ronda de preguntas. Maximiliano Grillo, periodista que cubre el día a dia del club de Núñez para TNT Sports, le consultó al Muñeco sobre cómo decidió su vuelta.

Mirá el video

"A partir de que se empezó a mencionar la posibilidad, traté de aislarme", comenzó a relatar Gallardo. "Por temas relacionados a lo personal, no esperaba la vuelta en este momento. Después de reflexionar, sabía que estaba la impaciencia de la gente y de los medios de comunicación, sobre algo que no era una realidad. Estaba en un momento en el que tenía que pensar un montón de cosas y Jorge (Brito) me empezó a contar hacia donde quería ir, empecé a analizarlo y saber cómo estaba yo para asumir este compromiso. Es un desafío muy grande para mí y para mi cuerpo técnico porque tiene mucho que ver con cómo nos prepararnos para afrontarlo".

A su vez, agregó: "Yo me fui hace un año y medio, después de estar más de ocho años en el club. Eso significó un gran desgaste y tuvo que ver con mi salida, todos esos años que estuve con mi CT y los dirigentes que me acompañaron en ese momento. Estábamos muy enfocados en lo que queríamos, que era construir un River que creciera día a día cada vez más. Eso generaba un compromiso muy grande para mí".

Por último, a modo de cierre, señaló: "Hoy estoy bien, tengo muchísimas ganas. A veces es bueno salirse para ver de afuera la situación cuando uno está tantos años, porque por ahí no te das cuenta lo que está pasando. Y cuando estás afuera se te aclaran mucho las cosas. Haberme ido, durante un año en el que hice un reacondicionamiento personal, eso me hizo reflexionar sobre un montón de cosas. Una de ellas fue que si tengo que volver, es con las energías al cien por cien para seguir dándoles lo mejor de mí y que eso sea lo mejor para River. Eso fue lo que me pasó esta semana y durante el año y medio que estuve afuera", concluyó Gallardo.