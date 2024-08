En fotos, el primer entrenamiento de Gallardo tras ser oficializado como DT de River

Este lunes, a través de una conferencia de prensa que tuvo lugar en el estadio Monumental, Marcelo Gallardo fue presentado oficialmente como director técnico de River. De esta manera, el técnico más ganador de la historia del club comenzó con su segundo ciclo en la institución.

Gallardo dirigió su primer entrenamiento en el Monumental.

Durante la tarde, Napoleón se puso la ropa de entrenamiento y dirigió su primera práctica. A través de sus canales oficiales de comunicación, el Millonario fue mostrando diferentes imágenes de lo que significó el puntapié inicial de una nueva etapa tanto para el DT como para el establecimiento.

En su presentación, Gallardo se mostró emocionado por su vuelta: "Agradecer, gracias a todos por estar presente. Tendría mucho para decir, pero quiero tratar de ser breve. Nunca preparo ningún discurso y digo lo que siento. Y lo que siento muchísima emoción, tiene que ver con muchos sentimientos encontrados. No hace mucho que me fui, pero parecería que nunca me fui. Volver a entrar al club, me hace sentir muy en casa".

A la hora de hablar sobre sus expectativas, el DT de River contó: "Hay muchísimas expectativas y esto tiene que ver con lo que podamos hacer de ahora en adelante. Lo primero que tenemos que intentar generar en estos pocos días, en este nuevo comienzo, es tratar de recuperar un espíritu, un espíritu de club, de equipo. Si nos va bien todos, vamos a ser muy felices. Le quiero agradecer a todos, y en especial mi viejo, que no puede estar, pero lo tengo en mi corazón. Ya lo vamos a tener de nuevo entre los pasillos".

"Hoy estoy bien, tengo muchísimas ganas. A veces es bueno salirse para ver de afuera la situación. Uno está tantos años, que por ahí no te das cuenta lo que está pasando. Y cuando estás afuera se te aclaran mucho las cosas. Una de ellas fue que si tengo que volver, es con las energías al cien por cien para seguir dándoles lo mejor de mí", sumó Gallardo sobre sus ganas de comenzar sus nuevos desafíos.

Para finalizar, el Muñeco le dedicó unas palabras a los hinchas: "Hablar del hincha del River es sentir un privilegio enorme. Siempre me han mostrado muchísimo respeto y quiero retribuírselo de todo corazón, tratando de que ellos se sientan representados por el equipo. Y eso es lo que vamos a hacer con toda mi gente, que más allá del cariño que sienten por mí, lo sientan por el equipo, que nos va llevar a ir juntos por este camino. Tenemos muchísimas ilusión, muchísimas ganas de poder expresarlo en estos partidos que vienen".