Los hinchas de Boca despidieron al equipo con silbidos tras el empate con Barracas Central

Luego de lo que fue la victoria ante Banfield en el reprogramado de la séptima fecha de la Liga Profesional, Boca volvió a decir presente en la Bombonera. Ante Barracas Central, el dueño de casa igualó 1-1 en un partido que estuvo lejos del imaginado en la previa.

Pese a contar con varias, y claras, situaciones de gol, el equipo de Diego Martínez no mostró el volumen de juego que lo caracterizó sobre todo en el inicio del ciclo del Gigoló. Como consecuencia, los hinchas se expresaron y no dudaron en reprobar la actuación del equipo al finalizar el encuentro

Mirá el video

Ni bien Fernando Echenique dio el silbatazo final, las cámaras de SportsCenter se quedaron con la reacción de alguno de los futbolistas de Boca. Miguel Merentiel se puso en cuclillas tomándose su rostro. Por su parte, Luis Advíncula se tapó la cara con la camiseta. Ambos con gestos de bronca por haber perdido dos puntos como locales.

Al mismo tiempo, el sonido ambiente delató la disconformidad de los hinchas del Xeneize, quienes con silbidos dejaron clara su postura. Si bien en el año no han perdido como local, la posición del equipo en la tabla y su performance jugando fuera de la Bombonera están muy lejos de lo esperado.

En conferencia de prensa, Diego Martínez explicó: "No pudimos tener el control del partido como nosotros buscamos tenerlo. Sí generamos muchas situaciones de gol, pero no tuvimos el control que nosotros buscamos tener con un rival que no venía en su mejor momento, pero que sabíamos que iba a ser realmente duro porque conocemos a los futbolistas y el entrenador".