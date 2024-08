La tajante sentencia en Unión a horas de enfrentar a River sobre la inminente vuelta de Gallardo: “Lo que esté pasando…”

Mientras River espera por la llegada de Marcelo Gallardo, el equipo del interino Marcelo Escudero deberá sacar adelante una dura prueba ante uno de los animadores de la Liga Profesional: Unión de Santa Fe. Los del Kily González sabe que si gana será líder del campeonato y se medirá con un equipo confundido, como también golpeado tras la salida de Martín Demichelis.

De igual manera, todo lo que genera el regreso del Muñeco debe haber sido un incentivo puertas adentro pero esto poco importa en el Tatengue y así lo hizo saber Franco Pardo: "No me importa lo que esté pasando en el mundo River. No nos modifica Marcelo Gallardo esté o no en la cancha".

#HoyJuegaUnión uD83CuDDE6uD83CuDDF9



uD83CuDD9A @RiverPlate

uD83DuDD50 15.00 hs

uD83DuDCCD Estadio 15 de Abril

?? Pablo Echavarría

uD83DuDCFA ESPN Premium pic.twitter.com/Eb9im9LrOP — Club Atlético Unión (@clubaunion) August 4, 2024

"Fue importante volver a la victoria en casa (ante Central), pero estamos enfocados en River. Siempre estudiamos a los rivales para llegar con la información de cada jugador bien estudiada y sabemos a quién nos estamos enfrentando. River tiene jugadores de mucha jerarquía. Tenemos que estar muy concentrados para ganar. Son partidos en donde el error tiene que ser mínimo o nulo porque con esa clase de jugadores, un error se convierte en un gol", agregó en diálogo con Olé.

Luego expresó que han vivido días complicados por el cruce que tuvo el Kily con la dirigencia, que por el momento no ha podido levantar inhibiciones que le impiden incorporar: "Aunque nosotros tratamos de apartarnos un poco de la política del club, estamos en un momento donde podemos dar un salto de calidad y necesitamos jugadores que puedan venir a jerarquizar el plantel".

"Hay veces que la situación se torna complicada y tratamos de mantenernos al margen. No es una situación linda. El Kily sabe que el grupo está bien y lo vamos a respaldar con cualquier decisión. Él tiene que seguir, sabiendo que este es el camino. En ningún momento le pedimos que se quede. Él nos dio su opinión de lo que venía pasando y lo respaldamos. Tiene que resolver las cosas con el presidente, pero él está a muerte con nosotros", cerró.