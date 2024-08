La sorpresiva confesión de Costas sobre el futuro de Juanfer Quintero en Racing: "En la semana vamos a decidir qué..."

Racing visitó a Huracán con el objetivo de vencer para asomarse a lo más alto de la tabla de la Liga Profesional. Sin embargo, enfrentaba no solo al líder sino al único invicto del torneo. El resultado fue un empate sin goles que no reflejó en absoluto lo sucedido en el desarrollo, dinámico y con varias ocasiones de gol para cada equipo.

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, afrontó este compromiso con algunas bajas como la de Juan Fernando Quintero, que si bien fue titular el encuentro pasado ante Unión, últimamente ha sido relegado por el DT.

Mirá el video

Para este compromiso era una fija que no iba a ser parte del once titular, pero se lo esperaba en el banco de suplentes. Sin embargo, una lumbalgia le impidió entrenarse con normalidad y el técnico lo terminó descartando de la convocatoria, en medio de los rumores por una posible del club, al fútbol de Qatar.

En conferencia de prensa del entrenador, un periodista aprovechó la llegada de Marcelo Gallardo a River y una posible oferta para regresar al Millonario y le consultó al respecto. Costas descartó lo de River pero reconoció que Racing recibió una oferta y que será evaluada.

"No sé lo de River. Por lo que me dijeron, hay propuestas de Arabia o de Qatar, no me acuerdo. Es eso. Ahora está lesionado y por eso no podemos contar con él hoy. La lumbalgia lo tuvo mal, recién corrió el día viernes. Por eso no estuvo ahora. En la semana vamos a decidir qué va a pasar, si se va o se queda", reconoció.

La semana entrante puede ser determinante entonces para definir el futuro de Juanfer Quintero en la Academia, club al que llegó en agosto del 2023 y con el que ha disputado un total de 36 partidos, marcando 9 goles y firmando 5 asistencias.