La interesante respuesta de Pekerman sobre si Scaloni ya se sienta en la mesa de Bilardo y Menotti: “Estoy seguro de que…”

En los cinco años que lleva a cargo de la Selección argentina, Lionel Scaloni ha conseguido lo que ningún otro director técnico pudo hacer antes: ganar el Mundial y la Copa América (por duplicado en este caso). Agregándole la Finalissima ganada ante Italia en 2022, suma un total de cuatro títulos. Iguala la marca del Coco Basile (dos Copas América, una Confederaciones y una Artemio Franchi) y se ubica como el segundo entrenador más laureado en la historia de la Albiceleste por detrás de Guillermo Stábile, que ganó siete (seis Copas América y un Panamericano).

Todos estos logros hacen que se haya empezado a discutir si el pujatense se puede sentar o no en la misma mesa que los otros dos grandes referentes de la dirección técnica en Argentina: César Luis Menotti (campeón mundial en 1978) y Carlos Salvador Bilardo (campeón en 1986). A esto se refirió este viernes José Pekerman, quien conoce al actual DT desde muy joven por haberlo dirigido tanto en las selecciones juveniles como en la Mayor. "Es muy pronto", opinó al respecto de la susodicha discusión en conversación con TyC Sports.

Antes de meterse de lleno en el tema, explicó primero la importancia de los logros obtenidos en estos años por Scaloni con la Selección: "Este momento de es muy bueno para Argentina y para Sudamérica porque se había perdido mucho terreno. Fueron muchos años de no ganar y donde hasta hemos perdido las fechas FIFA. Cuando Europa creó la Nations League, nos quitó la posibilidad de jugar amistosos trascendentes", resaltó.

En ese sentido, profundizó sobre la comparación entre los tres entrenadores campeones del mundo: "Hay que apoyarlo para que amplíe todo lo que él quiere y debe hacer. Porque es muy importante aprovechar este momento para consolidarse. Si nosotros nos podemos a pensar, Argentina fue campeón en el '78 y en el '82 nos fue mal. Fuimos campeón en el '86, pero en el '90 nos fue mal, por más de que llegamos a la final. Siempre hay que analizar los modos más allá de los resultados", aseguró.

Finalmente, Pekerman dio su veredicto final acerca de si Scaloni puede o no sentarse en la misma mesa que Bilardo y Menotti: "Yo lo que estoy seguro, conociéndolos a él y al cuerpo técnico es que eso no es así y eso es lo más importante. Él no se atrevería a pensar hoy que se puede sentar en la mesa. Lo dice y lo piensa", sentenció.