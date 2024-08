Fue goleador de Boca y Vélez, se retiró a los 42 años y ahora quiere volver al fútbol ¡con 43!

A sus 43 años, Santiago Silva, exdelantero de Boca y Vélez, sorprendió al manifestar su deseo de regresar a las canchas. Después de su paso por El Pato FC, de la quinta división española, el Tanque quiere ponerle un "broche de oro" a su carrera. Tras superar un positivo de doping en 2019, Silva continuó su carrera en Aldosivi en 2022, pero desde entonces ha estado sin equipo.

Sin embargo, el uruguayo comentó en una entrevista en el programa "Como te va", emitido por DSports radio FM 103.1, que se siente en plena forma física y mental para volver a competir, aunque aún no ha recibido una oferta que lo seduzca lo suficiente: "Hace dos o tres meses me picó el bichito de querer volver a jugar".

¿Vuelve? Silva quiere darle un buen cierre a su carrera deportiva.

"Estoy bien físicamente, mentalmente, siento que todavía puedo seguir sumando", agregó. Silva también habló sobre las ofertas que le han llegado al respecto de querer cerrar en la cancha su carrera futbolística: "Me llegaron propuestas de clubes, pero no hubo ninguno que me terminó de seducir".

Cuando le preguntaron sobre el fútbol argentino, comentó que sigue de cerca el presente de los equipos con los que dejó huella: "Me encanta ver a Vélez y Huracán punteros", y no descarta un retorno a España.

Por último, Silva también recordó con cariño su tiempo en Boca y su relación con Juan Román Riquelme, destacando la calidad que el ídolo mostraba tanto en entrenamientos como en partidos: "Disfruté de las cosas que hacía en las prácticas y en los partidos".