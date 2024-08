El palito del presidente de Vélez a Riquelme tras intentar seducir a Aquino para ir a Boca

El presidente de Vélez, Fabián Berlanga, aclaró los motivos por los cuales el mediocampista ofensivo Claudio Aquino rechazó la propuesta de Boca para incorporarlo a sus filas al señalar: "Está muy bien acá y no tiene pensado irse".

El mandatario del conjunto de Liniers, en diálogo con el medio "Mar de Vélez", contó el desarrollo de la conversación con el volante, acerca del ofrecimiento del equipo Xeneize. "Hoy estuve con Claudio. Él reconoce los llamados de Boca porque es muy frontal. Pero me aseguró que no va a ejecutar la cláusula de rescisión porque está muy bien acá y no tiene pensado irse", exclamó.

Fabián Berlanga, presidente de Vélez.

A su vez, días atrás se confirmó el interés del cuadro azul y oro para hacerse con los servicios del jugador de 33 años, ya que es del gusto del entrenador Diego Martínez y del presidente, Juan Román Riquelme. Ante esto, Berlanga remarcó que, pese a la negativa de Aquino, el conjunto de la Ribera podría tener intenciones de seducirlo nuevamente.

"Del lado de Vélez no, pero no sé qué otra artimaña pueden usar del otro lado", aseveró y añadió: "No vamos a vender jugadores que nosotros estamos necesitando para lograr el objetivo", sentenció. El mercado de pases finaliza el 6 de septiembre, por lo que la dirigencia de Boca deberán actuar con rapidez si quieren incorporar a la figura del cuadro dirigido por Gustavo Quinteros.

El volante con paso por Independiente y Fluminense, tiene una cláusula de recisión baja, que el conjunto Xeneize podría desembolsar sin problemas. La misma, es de un millón y medio de dólares, por lo que si el futbolista finalmente accede, Boca podría tener un nuevo refuerzo en este mercado de pases.