Arrancó la era Franco: Gimnasia puso primera y ya piensa en Vélez

Gimnasia y Esgrima de Mendoza dio inicio a una nueva etapa. Con Darío Franco al mando, el primer equipo tuvo este domingo por la mañana su primer entrenamiento bajo la nueva conducción en el estadio Víctor Legrotaglie.

La jornada marcó el punto de partida de un ciclo que llega con la necesidad de levantar el rendimiento y empezar a sumar en el Torneo Apertura. Con la mirada puesta en lo inmediato, el plantel ya trabaja pensando en el próximo compromiso: será el viernes 3 de abril a las 15, cuando el Lobo reciba a Vélez Sarsfield por la fecha 13.

La preparación continuará este lunes por la mañana en el predio del aeropuerto, donde Franco comenzará a profundizar su idea futbolística y a evaluar variantes de cara a un partido que puede ser bisagra.

El nuevo cuerpo técnico quedó conformado con Matías Leonel Ballini como primer ayudante de campo y Sebastián Gómez como segundo asistente. En la preparación física estarán Nicolás Coluccini y Fabián Dellagaspera , mientras que Paolo Olivera será el entrenador de arqueros.

Además, el equipo contará con Emiliano Loretti como analista de video, y un área médica integrada por Carlos Bertona y José Yonzo, junto a los kinesiólogos Maximiliano Miguel, Gonzalo Mañanet e Ignacio Muñoz. El trabajo nutricional estará a cargo de Fernanda Grosso y María Virginia Dueñas.

Con equipo completo y la urgencia de cambiar la cara, Gimnasia ya puso primera en la era Franco. Ahora, el desafío será trasladarlo a la cancha.