La fuerte autocrítica de Romagnoli tras el empate de San Lorenzo ante Independiente: "Siento tristeza, porque..."

Para San Lorenzo, la visita a Independiente significaba un partido trascendental en su objetivo de empezar a sumar para salir de las últimas posiciones en la Liga Profesional. En un duelo de necesitados, el encuentro se presumía parejo. Sin embargo, en el minuto 20 de la primera etapa el Rojo sufrió la expulsión de Alex Luna y el Ciclón tuvo la gran oportunidad de jugar prácticamente 70 minutos con un hombre más.

Aún así, al equipo de Leandro Romagnoli le faltó creatividad para llevar peligro en el arco rival y hasta por momentos se vio superado a pesar de tener un hombre más. En conferencia de prensa, el DT mostró su descontento por el rendimiento de sus jugadores y analizó el partido con mucha autocrítica.

San Lorenzo no pudo aprovechar la superioridad numérica. (Foto: FotoBaires)

“La sensación que tengo es de tristeza porque no hicimos un buen partido y perdimos dos puntos. Independiente es un grande y este es un estadio difícil, pero estuvimos con un hombre de más casi todo el partido y no lo pudimos aprovechar. Nos faltaron ideas, nos costó tener circulación y llegar al área, intentamos con los cambios pero... No me gustó”, aseguró el Pipi.

Al respecto de los partidos siguientes, agregó: "Quedan muchos partidos por delante, muy seguidos, así que tenemos que levantar la cabeza y seguir. Hay que seguir trabajando para encontrar el funcionamiento del equipo”.

A pesar del empate, Romagnoli tuvo la posibilidad de contar con sus refuerzos por primera vez, en la única buena noticia de la noche. Sobre esa situación, el DT confesó: "Contento de haber podido contar con los refuerzos, los estuvimos esperando un tiempo. Los vi bien a todos”. De hecho, reveló que San Lorenzo no se retiró del mercado.

Para cerrar, el Pipi habló del próximo compromiso el martes siguiente ante Vélez por Copa Argentina. “En estos días vamos a evaluar cómo están los jugadores y pondremos lo mejor porque es un partido decisivo. Nos va a tocar enfrentar a un rival difícil y trataremos de estar a la altura”, concluyó.