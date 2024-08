Las bombas del Matador Kempes contra el dueño del Valencia: “Le solicito que…”

Además de ser campeón del mundo con la Selección argentina, pasar por clubes como River y Rosario Central, Mario Alberto Kempes dejó un gran recuerdo en su paso por Valencia y en las últimas horas compartió en sus redes sociales un duro mensaje contra el actual presidente del club español, Peter Lim, por su mala gestión institucional.

Mirá el video

"Sr. Lim le instó a asumir plenamente su responsabilidad como dueño, gestionando el club con compromiso y la dedicación que los aficionados y la historia del Valencia merecen. Si no está dispuesto a tomar las riendas de manera efectiva, le solicito de un paso al costado, permitiendo que otros con mayor pasión y visión para el club asuman el liderazgo", disparó Kempes.

Luego, en un video donde aparece con la camiseta del club, agregó: "Dos partidos jugados, dos derrotas. Esto no es el Valencia que conocemos, ni el que merece, o lo que nos merecemos todos. Son tiempos difíciles, no lo vamos a negar, pero no se puede permitir que la grandeza de este club se pierda en la mediocridad".

"El Valencia es más que un club de fútbol, es una institución rica de historia, pasión y un legado que debe ser respetado. Quiero dirigirme directamente al señor Peter Lim. El Valencia Club de Fútbol necesita a alguien que lo lidere, pero que esté comprometido con el éxito y con la historia", cierra el duro mensaje de Kempes.

Lim, multimillonario empresario de Singapur, compró el Valencia en octubre de 2014 y, desde entonces, el club inició una espiral negativa que se agrava temporada a temporada. El año pasado terminó a dos puntos del descenso y viene de perder en sus primeras dos presentaciones en la Liga de España. Kempes, en su paso por España, ganó la Copa del Rey, la Recopa de Europa, la Supercopa de Europa, y se transformó en un ídolo para el club.