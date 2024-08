Grindetti y la bandera que le colgaron en Independiente: “Duele que te digan viejo meado”

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, confesó sentirse "dolido" por las banderas que aparecieron en el estadio Libertadores de América con leyendas ofensivas hacia su persona.

"Cuando uno ve esas cosas... Duele que me digan viejo meado. Lo de viejo, tengo casi 70 años y por ahí alguno pueda decírmelo. Pero meado, todavía no me he hecho encima. Me duele. Uno tiene que tener empatía con el hincha. No hay que justificar eso porque es feo que puteen a tu vieja", dijo el directivo.

Las banderas contra Grindetti.

Que, además, agregó: "Pero sí hay que entender desde dónde viene, de años de frustración. Puede ser injusto para esta comisión, porque aun no pudimos salir del pozo en que nos metieron. Entiendo a la gente como hincha, entiendo que quieren salir campeón. Tengo empatía con la gente. Entiendo el malhumor, pero no me gusta leer en un cartel 'Grindetti viejo meado'. Estoy dolido".

Por otra parte, y en declaraciones a DSports y radio Splendid, el titular del club de Avellaneda respondió a otra bandera que colgaron los hinchas: 'El rojo no se vende', en alusión a un posible desembarco de las sociedades anónimas deportivas (SAD).

"Independiente no puede ser una SAD, está en el estatuto. Hoy no estamos pensando en eso, no es necesario. Pero hay que buscar una forma de financiar al fútbol de forma lícita", explicó y sobre el mercado de pases, avisó: "El técnico (Vaccari había pedido dos wines) sabe que estamos en una situación extrema y no van a venir más refuerzos. No vamos a hacer locuras en términos de incorporaciones y que después nos lleve a la situación del club que nosotros recibimos”.