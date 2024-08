Gallardo y la sorpresiva presencia de Enzo Pérez en el Monumental: “Me gusta que…”

Entre las más de ochenta mil personas que estuvieron en el Monumental, hubo una personalidad que captó la atención de los plateístas de River, que se sorprendieron al verlo. Se trata de Enzo Pérez, ídolo del club, que volvió al estadio luego de su salida meses atrás. El ahora futbolista de Estudiantes saludó a todos y fue ovacionado por los hinchas.

Luego del partido, con la clasificación consumada a los cuartos de final de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo fue consultado al respecto y no tuvo problemas en responder, revelando además que otra gloria también los visitó: "No hablé con él en la última semana, fue un jugador muy importante en mi ciclo, con uno de los tantos que he hablado en estos años".

"El que sí vino y estuvo con nosotros fue Maidana. Me gusta que Enzo haya estado con nosotros, es un chico que siente y quiere mucho al club", agregó el Muñeco, que también se tomó tiempo para elogiar al público de River por su apoyo: "Es espectacular lo que se vive acá, no creo que pase en muchos lugares del mundo".

"El que estuvo en el estadio vive una energía especial. El hincha en Copa Libertadores asume un registro de esos que viene con deseo de transmitir esa energía al equipo, y el equipo responde. Es espectacular lo que se vive, me da placer vivirlo porque no lo había vivido con este estadio de más de 80 mil personas. Les agradezco", cerró.

River dejó en el camino a Talleres de Córdoba con autoridad y en la siguiente instancia se enfrentará a Colo Colo, equipo dirigido por el exentrenador de Boca, Jorge Almirón, que vive uno de sus mejores momentos en mucho tiempo.