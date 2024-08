Quién es Taty Castellanos, la sorpresa de la lista de Scaloni que hizo historia ante el Real Madrid

La lista de 28 convocados de Lionel Scaloni para la doble fecha de las Eliminatorias sudamericanas de septiembre, frente a Chile y Colombia, iba a tener apellidos sorpresivos. Sin Lionel Messi (lesionado) ni Ángel Di María (que dejó la Selección argentina), se les abría la posibilidad a delanteros con no tanto rodaje internacional. Y quien se hizo el espacio fue Valentín “Taty” Castellanos, el mendocino de 25 años que nunca jugó en el fútbol argentino, pero supo brillar en varios equipos del City Group y fue elogiado hasta por Pep Guardiola. El rol de un campeón del mundo en 1978 en su formación, la explosión en la MLS y la oportunidad que tiene en la Lazio tras la salida de Ciro Immobile.

Taty Castellanos nació en octubre de 1998 en Guaymallén, Mendoza. No había cumplido 6 años cuando el destino lo puso delante de una leyenda del fútbol argentino, que tendría un lugar clave en su formación. El chico quería jugar al fútbol en la escuelita con otros niños de 8 años, pero dado que era tres inviernos menor no se lo permitían. Entonces, Leopoldo Jacinto Luque, campeón del mundo en 1978 con Argentina y dueño de dicha escuelita, notó sus condiciones y lo dejó patear la pelota. Así comenzó el vínculo entre Castellanos y el fútbol, una relación no siempre sencilla. El mendocino se lució durante su adolescencia en la liga de su provincia, pero cuando a los 16 años fue a probar suerte a Buenos Aires, River y Lanús lo rechazaron. Mas el sueño no quedaría trunco.

La lista de 28 nombres que anunció el DT de la Selección. (Foto: archivo)

Pese a la desilusión, Castellanos consiguió una prueba en la Universidad de Chile y fue a hacer el intento. Quedó y se mudó allí con su papá. Pero tampoco sería todo “viento en popa”. Solo disputó un encuentro en el equipo trasandino por Copa Sudamericana y terminó siendo cedido al Montevideo City Torque, un equipo de la Segunda División de Uruguay que es parte del City Group. Allí estuvo dos temporadas (logró el ascenso después de la primera) y aportó cinco goles, a raíz de lo cual emigró a Estados Unidos. Así, con 20 años y sin haber pisado el fútbol de su país, llegó al New York City de la MLS, también del City Group. No sabía que esa liga lo catapultaría a la élite y que, años después, sería convocado a la selección campeona del mundo.

Sus primeras tres campañas en New York fueron discretas pero positivas. En 2021, explotó. Ese año anotó 23 goles (y dio 8 asistencias) en 36 partidos y fue pieza clave para que su equipo se consagrara campeón de la MLS. Castellanos fue elegido Mejor Jugador del New York City F.C. en dos meses diferentes, fue parte del XI ideal de la temporada y ganó la Bota de Oro como máximo artillero del torneo. Convirtió en todas las instancias de playoffs y se erigió como el primer argentino en acabar como goleador de la MLS. En 2022, mantuvo un alto nivel individual, con 17 tantos en 25 partidos. La Selección de Chile lo tentó a raíz de su media goleadora, pero Castellanos prefirió rechazar la oferta con una sola ilusión: vestir algún día la camiseta argentina.

uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Taty Castellanos, el más listo de la clase uD83EuDD13#LazioVenezia pic.twitter.com/fkDKuKZF7q — Lega Serie A (@SerieA_ES) August 19, 2024

Fuera de los flashes de nuestro país, pero en la cima del fútbol estadounidense, Castellanos se ganó elogios de referentes del deporte. El propio Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, reconoció su talento y vaticinó que tendría destino de élite. “Creo que es un chico que dará el paso necesario en Europa; está listo para dar el siguiente paso en su carrera. Ahora solo falta ver dónde”. El mendocino, en su momento, no ocultó la gratitud. “Que hable de vos Guardiola... Ufff, imaginate. Uno no lo espera, y de golpe escucha que lo nombra... Sus palabras me obligan a crecer, a mejorar, a tratar de ser el mejor en mi posición. Mi obligación es justificar lo que ha dicho de mí”, expresó. El tiempo le daría la razón a Pep.

En la temporada 2022-23, Castellanos dio el salto que había predicho el catalán y pasó al Girona de España: era el tercer equipo del City Group en el que jugaba y su carrera seguía en ascenso. En LaLiga realmente se lució, con 14 goles en 37 partidos, pero sobre todo con un récord increíble. Taty Castellanos se convirtió, el 23 de abril de 2023, en el primer argentino en la historia en anotarle cuatro goles en un partido al Real Madrid. Fue por la fecha 31, en una victoria del Girona por 4-2 ante el Merengue. “Fue una noche soñada, jugamos un gran partido contra un gran rival, uno de los mejores del mundo. Soñaba con hacerle un gol al Real Madrid, imaginate cuatro... Nunca me imaginé esto”, se sinceró después el hombre de la noche.

Después de un gran año en Girona, y tras coquetear con River Plate alrededor de un traspaso que no se terminó concretando, pese a que el argentino mostró su deseo de vestir los colores del equipo de Nuñez, Castellanos pasó a la Serie A, la liga con la que alguna vez había soñado. Pero la temporada 2023-24 no fue la ideal y solo aportó 4 goles y 5 asistencias con la camiseta de la Lazio. Más allá de algunos cuestionamientos, siguió en el equipo romano y el pasado fin de semana vio la recompensa. En la primera fecha de esta temporada convirtió en el 3-1 de su equipo ante Venezia y generó un penal. Con la salida de una leyenda como Ciro Immobile, que pasó al Besiktas de Turquía, Taty Castellanos prevé más lugar este año y el entrenador ya le dio la confianza: “Tendrá más espacio y el equipo trabajará para él”, aseguró Marco Baroni. Y Castellanos se hizo cargo de la responsabilidad.

El delantero que de la MLS despegó a la élite. (Foto: archivo)

Es hincha de San Lorenzo porque su tío le inculcó la pasión, jamás jugó como profesional en el fútbol de nuestro país y algunos argentinos lo conocieron al leer la lista de convocados de Scaloni. Pero Valentín Castellanos es un delantero tan consolidado como en crecimiento que ha hecho méritos en distintas ligas del mundo como para ser elogiado por Guardiola y convocado por el de Pujato. Tiene juego aéreo (1,78) y por esa vía marcó la mitad de sus tantos en la última temporada, admira a Erling Haaland y Robert Lewandowski y compartió plantel con Julián Alvarez en el Preolímpico Sub 23 de 2020. Taty Castellanos, la gran sorpresa de la renovada Selección argentina que alguna vez descubrió Leopoldo Luque, está a disposición de Scaloni. ¿Tendrá minutos frente a Colombia o Chile?