La honesta confesión de Romagnoli sobre su futuro, tras la eliminación de San Lorenzo: "Tengo fuerzas, pero si..."

A Leandro Romagnoli definitivamente no se les están dando los resultados. En lo que va del mes perdió el clásico ante Boca y fue derrotado con Atlético Tucumán. También sufrió la eliminación de Copa Argentina ante Vélez y este martes, aunque de manera injusta, cayó por 1 a 0 ante Atlético Mineiro y sumó otra eliminación, en este caso de la Copa Libertadores.

Aún así, el entrenador se manifestó con fuerzas para seguir en el cargo, a pesar de que tras la derrota contra el Decano había presentado al renuncia, la cual no fue aceptada por la dirigencia, que lo convenció de seguir. En conferencia de prensa, tras la derrota, despejó todo tipo de duda que haya podido surgir en torno a su futuro.

"Fuerzas tengo, cómo no voy a tener fuerzas estando en el lugar que quiero que es ser técnico y de San Lorenzo. Soy consciente que los resultados no se están dando y eso me pone un poco triste, porque el trabajo y la mejoría se ve. Pero luego todo se resume en un resultado y eso es lo que nos está faltando conseguir, para que el equipo respire un poco y tenga la satisfacción de decir 'ganamos un partido y jugamos bien'. No está pasando", sentenció, afligido, el Pipi.

En ese sentido, igualmente, agregó: "Igual, ya lo dije en otras conferencias, saben lo que yo quiero a San Lorenzo y en el momento en el que decían que tenga que venir otro entrenador no hay problema conmigo. Yo siempre lo voy a entender. Quiero al club y saben que de mi lado nunca va a haber un reproche ni mucho menos. Vamos a poner la cara y apoyar".

Cerrando el tema, Romagnoli redondeó: "Tengo fuerzas, quiero seguir, pero si Marcelo (Moretti, el presidente) o los dirigentes deciden que tiene que venir otro entrenador, saben que conmigo eso no va a ser un problema. Siempre quiero ayudar a San Lorenzo por todo lo que me dio en estos años y saben que soy hincha también".

San Lorenzo no pudo en Belo Horizonte. (Foto: FotoBaires)

Por otro lado, confesó que se mostró orgulloso por el rendimiento de sus dirigidos. "Entre el vestuario y lo primero que hice fue felicitar a los jugadores por el partidazo que hicimos. Neutralizamos al rival, sabíamos que ellos iban a tener la pelota, tratamos de jugar de contra. El primer tiempo fue parejo pero las mejores situaciones fueron de nosotros. El segundo tiempo también fue nuestro, en situaciones de gol. Me quedó un poco de duda la falta que le hacen a Nico, no sé si fue expulsión o no. Más no puedo decir, un partidazo, merecimos más como lo venimos haciendo desde hace un tiempo. No se nos está dando y eso es lo que más tristeza nos da", expresó.

Finalmente, se refirió a los juveniles que dieron la cara durante la serie ante le Mineiro: "Es impresionante lo que han respondido los chicos en estos partidos. Nahuel Arias es 2005 y es su segundo partido en Libertadores. Báez lo mismo es 2004. Hace dos o tres meses Sosa estaba jugando en su categoría ni siquiera en Reserva. Hay que venir y afrontar eso, tenemos chicos jóvenes que vienen creciendo, tienen pocos partidos y lo vienen haciendo bien. Tienen potencial. El club los tiene que acompañar como lo viene haciendo".