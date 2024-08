La advertencia de Cassio en Cruzeiro a horas de la revancha: “Boca es un…”

Este jueves, Boca Juniors se jugará todo en la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras la victoria 1-0 en la ida con gol de Edinson Cavani, corre con una ligera pero buena ventaja, ya que con el empate le alcanza para pasar de fase. De todos modos, no debe confiarse, ya que enfrente tiene un rival muy duro como es Cruzeiro. Además, la diferencia es mínima y ya no cuenta con la regla de gol de visitante como hasta hace algunos pocos años, por lo que si perdiera 2-1 o cualquier otro resultado con diferencia de un gol, iría a penales por más que haya convertido y no haya recibido goles como local.

Por otro lado, el Xeneize tiene en frente no solamente a un equipo grande de Brasil, sino que en sus filas está uno de los jugadores que más dolores de cabeza le causó en la última década y media: Cassio. El exarquero de Corinthians ataja en el Raposa desde mediados de este 2024 y, por sus grandes desempeños bajo los tres palos, es una de las mayores amenazas para los dirigidos por Diego Martínez. Aunque este lunes, en el empate 2-2 ante Vitoria por el Brasileirao, no tuvo su mejor actuación y hasta recibió un golazo de chilena de Alerrando.

Al finalizar el encuentro, el guardametas brindó declaraciones a la prensa y fue consultado por la revancha de este jueves. Lejos de agrandarse, el 1 del Cruzeiro reconoció los pergaminos del Club de la Ribera: "Va a ser un partido importante y tenemos que prepararnos bien. Boca es un gran adversario y tenemos que estar concentrados porque sabemos cómo los equipos argentinos se acostumbran a jugar estos partidos. Ellos tienen esa ventaja, pero el Mineirao seguramente estará lleno y la gente nos ayudará a empujar para que podamos ir en busca de esta clasificación", admitió.

Por otro lado, hizo mención al aura que lo rodea cada vez que juega en suelo argentino, y volvió a elogiar al rival: "Vi el respeto que me tienen en Argentina, mi esposa me lo mostró. Hay hay que respetar mucho a Boca, que es un gran oponente. Es un gran club, un equipo tradicional que nos exigirá mucho”, expresó al respecto.

Si bien a lo largo de su carrera ha enfrentado muchas veces al Xeneize (es el club no brasileño con el que más veces se vio las caras), hay dos episodios muy puntuales por los que el conjunto azul y oro recuerda con mucho resquemor a Cassio, en ambos casos cuando vestía el buzo del Corinthians. El primero es la final de la Copa Libertadores 2012, en la que el Timao se consagró campeón tras igualar 1-1 en la Bombonera y vencer 2-0 en San Pablo, con una gran actuación del arquero. El otro, más reciente, fue en los octavos de 2022, en los que al igualar 0-0 en la ida y en la vuelta, el 1 amargó a los por entonces dirigidos por Sebastián Battaglia conteniendo dos disparos en la definición por penales. ¿Habrá revancha en la Sudamericana?