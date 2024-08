Costas palpitó el duelo con Independiente tras la clasificación de Racing a cuartos: "Los clásicos no se juegan..."

Racing Club ganó gustó y goleó. Con absoluta contundencia venció por 6 a 1 a Huachipato, en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. De esta manera, el equipo de Gustavo Costas se clasificó a los cuartos de final, donde espera Belgrano o Athletico Paranaense.

El entrenador vivió uno de sus partidos más tranquilos al ver cómo su equipo lo destraba en los primeros minutos del primer tiempo, más allá del 2 a 0 obtenido en la ida. La misma tranquilidad que transmitió en la conferencia de prensa en la que comenzó brindando un mensaje para la familia del Bocha Maschio, la gloria de Racing quien falleció minutos antes del inicio del partido.

"Antes de empezar, ofrecer mi más sentido pésame a toda la familia del Bocha. Estamos contentos para el resultado pero triste por eso. Se nos fue una gran persona, es el ídolo de mi abuela lo tenía colgado en la pared. Cuesta porque fue un ser muy querido un tipazo. Gracias a Dios lo pude disfrutar", sentenció, recordando que compartió dupla de entrenadores con él en el 1999.

Gustavo Costas celebró la victoria de Racing. (Foto: FotoBaires)

Luego, se mostró conforme con el rendimiento: "Contento por la actuación más allá del resultado, porque siempre nos faltaba ese pasito para dar en algunas instancias. Hoy teníamos una prueba, por más que ganamos 2 a 0 allá. Teníamos que venir acá, con nuestra gente e hicieron un partido muy bueno, lo definimos rápido. Hubo muchos chicos que levantaron el nivel y esperemos seguir así. No podíamos relajarnos y los chicos entendieron cómo había que jugar el encuentro”.

Luego, Costas se refirió exclusivamente al gran partido que le espera a Racing este domingo ante Independiente, en el clásico de la ciudad. "Los jugadores ahora tienen que descansar y nosotros ya estar pensando. Sabemos que son partidos especiales, yo siempre digo que los clásicos no se juegan, se ganan. Venimos de unos días que nos costaron muchísimo porque casi hubo dos o tres días que no dormimos, que no nos alimentamos bien. Los chicos hicieron un sacrificio enorme. Ahora hay que descansar, que ellos tengan la cabeza bien fría y el corazón caliente para el domingo", sentenció.

Por último, Costas se refirió a la situación de Marcos Acuña, el exjugador de Racing que decidió regresar al fútbol argentino pero para jugar en River. "No me voy a meter en el trabajo de él. No me quiero meter en estas cosas, si decidió ir a River por algo será. Yo no opino, no sé si está o no salvado, hay muchas cosas. No lo conozco yo al chico. Tampoco es que nació acá. Hablar es al pedo, si no voy a decir una boludez".