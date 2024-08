La provocativa declaración de Márcico ante el regreso de Gallardo a River: "Se fue porque..."

El regreso de Marcelo Gallardo a River Plate no está revolucionando únicamente a Núñez sino al fútbol argentino en general y, por qué no, también al continente, considerando que en las próximas semanas vuelve a jugarse la Copa Libertadores. Jugadores, entrenadores y referentes de casi todos los equipos hablaron al respecto. Algunos lo hicieron positivamente y elogiando al DT, otros se mostraron indiferentes y algunos hasta se expresaron de manera negativa.

Precisamente, uno de los que no tuvo palabras enaltecedoras para con el Muñeco fue Alberto Márcico. El exfutbolista es un ídolo de Boca Juniors, a donde arribó en 1992 luego de sus exitosos pasos por el Ferro de Carlos Timoteo Griguol y el Touluse de Francia. En el Club de la Ribera logró ganarse el amor de los hinchas a base de buen juego y de consagrarse campeón del Apertura del 92, con el que consiguieron cortar una sequía de 11 años sin ganar títulos, la más larga de su historia.

El Beto Márcico fue jugador de Boca entre 1992 y 1995. (Foto: archivo)

El lugar de privilegio que tiene el Beto en la consideración del fanático xeneize lo hicieron atravesar toda su vida sin miedo ni pudor de hacer declaraciones de las más polémicas respecto de cualquier tema. Fiel a su estilo, mantuvo esa misma postura al referirse a la vuelta de Gallardo. "Que vaya a River no me inquieta. Se fue porque el último año y medio le fue mal y no ganó nada", expresó provocativamente en una entrevista concedida a Olé.

"Y ojo que los últimos dos superclásicos los perdió, así que calma. No tiene la misma calidad de jugadores que tenía antes. No te asegura nada la llegada de Gallardo. Yo confió en Boca y en (Diego) Martínez", agregó para dejar bien en claro lo que opina del Muñeco.

Además, aprovechó para pegarle otro palito al Millonario, en relación a la actitud del club con Martín Demichelis y su despedida: "No me gustó lo que le hicieron. El homenaje en su último partido fue una protección para la dirigencia para evitar que los insulten. Lo de Gallardo ya estaba arreglado desde antes".

Por otro lado, Márcico aprovechó el espacio para hablar de Boca y expresar su apoyo a Martínez: "Me parece un gran técnico. Capaz lo único que me da dudas de él es el retroceso defensivo del equipo, pero lo va a corregir. Me deja un poco tranquilo ver cómo jugó el equipo ante Banfield. Fue un gran partido del equipo", manifestó.

Por último, también se refirió a uno de los máximos referentes del plantel, con quien no fue del todo complaciente: "(Marcos) Rojo es un jugador de jerarquía pero ya es grande. Capaz habría que cuidarlo más partidos para que los partidos importantes los pueda jugar todos", sentenció el Beto.