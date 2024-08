La picante frase de Rulli sobre el provocador festejo de los franceses: "Tenían algo guardado desde hace mucho tiempo y..."

La Selección argentina se despidió de los Juegos Olímpicos de París 2024 en la instancia de cuartos de final. Este viernes por la tarde, el equipo de Javier Mascherano cayó ante Francia por la mínima diferencia y no pudo lograr el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Tras el partido, que tuvo un final polémico por la burla de los futbolistas franceses a sus pares de la Albiceleste, uno de los que enfrentó los micrófonos fue Gerónimo Rulli. El arquero, que fue uno de los tres campeones de América que dijo presente en el torneo, habló ante las cámaras de TyC Sports.

Para comenzar, el hombre del Ajax expresó: "Era casi una final anticipada por decirlo de alguna manera. No podemos reprocharnos nada. Los chicos dejaron la vida en la cancha y hoy la pelota no quiso entrar. Es una tristeza grande porque perdimos y quedamos afuera, pero sin dudas que hay un futuro muy grande para nuestra Selección".

"Generamos muchísimas situaciones de gol. Incluso la del primer tiempo, el cabezazo que hubiese cambiado el partido. Después, era jugar con el corazón. Lamentablemente hoy no se dio para nuestro lado, hace un año y medio que sí. Nos queda seguir, los chicos tienen un futuro gigante. Si hay algo que aprendimos es cómo representar a nuestro país", sumó Rulli.

Para finalizar, antes de despedirse, soltó una picante frase con referencia a la Copa del Mundo 2022: "A veces hay jugadores que no saben ganar y pasa lo que pasa. Creo que era completamente evitable. No es una linda imagen para nadie. Nosotros como argentinos sabemos que cuando ganamos festejamos con nuestra gente y cuando perdemos felicitamos al rival y nos vamos para adentro. Pero bueno, algunos jugadores de ellos no saben (festejar)... Creo que tenían algo guardado desde hace mucho tiempo y hoy lo soltaron".