Ruggeri condicionó a Gallardo con una fuerte frase: "Si con este equipo River no gana la Libertadores, es un..."

La ilusión en River por la Copa Libertadores no necesitaba muchas excusas. Aún así, la llegada de Marcelo Gallardo a la dirección técnica agigantaron esa ilusión a la máxima expresión. De hecho, los refuerzos de jerarquía que se fueron sumando también contribuyeron.

De hecho, el propio entrenador se refirió a esa ilusión del hincha en el marco de su presentación como DT, cuando un grupo de hinchas la interrumpió para exigirla con el tradicional canto. "Vamos a hacer todo lo posible para jugar estas instancias con muchísima decisión, haciendo los méritos futbolísticos necesarios para poder avanzar y por supuesto tener la ilusión de ganarla. Es la ilusión que tienen todos los hinchas y así lo demuestran", señaló el DT.

Gallardo buscará acceder a cuartos de final de Libertadores este miércoles ante Talleres. (Foto: archivo)

Este miércoles, River disputará el partido de vuelta de los octavos de final de la competencia ante Talleres tras la victoria por 1 a 0 en Córdoba. Los de Gallardo deberán defender ese resultado para avanzar a los cuartos de final, donde espera Colo Colo o Junior de Colombia.

Con los nombres de jerarquía que se sumaron y el plantel competitivo que armó el Muñeco, competir en la competencia se torna más factible y en el medio, la ilusión se puede convertir en responsabilidad. Así lo piensa, por ejemplo, Óscar Ruggeri, quien este lunes habló sobre el objetivo de River y dejó una fuerte definición sobre lo que sería no ganarla.

Ruggeri opinó sobre la obligación de River por ganar la Libertadores. (Foto: archivo)

"Con estos jugadores y nombres, tenés la obligación de ganar la Libertadores. Si no la gana, claro que es un fracaso...", expresó el panelista de ESPN en la transmisión de F90.

Luego, para justificar su postura, Ruggeri agregó: "A mí no me asusta la palabra fracaso. Nosotros cuando perdimos el Mundial del 90 fue un fracaso, teníamos a Maradona, al mejor de todos. Y la Selección, antes de todos estos triunfos, fracasó: si no, no los hubieran matado a Higuaín, Di María, Mascherano, Messi..."

Por lo pronto, Gallardo deberá evitar el "fracaso" el miércoles en el estadio Monumental. Recibirá a un Talleres con ansias de dar el golpe.